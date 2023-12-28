快檢查電鍋！她一拆驚見「底部塞滿屍體」崩潰：吃了3年蟑螂蒸飯
電鍋不僅是主婦廚房必備家電，更是學生及租屋族的自煮神器。近日就有一名女大學生發文，表示她將電鍋底部拆開後，竟發現裡頭全都是蟑螂屍體，讓她崩潰直呼「吃了3年蟑螂蒸米飯」，同時她也曬照勸世：「洗電鍋一定一定一定要把螺絲全部擰下來！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名女網友日前在社群平台「小紅書」發文，她以「吃了3年蟑螂蒸米飯」為題，表是家人時常刷電鍋，但是從沒拆過底部蓋子。沒想到某天一拆開，發現裡面全都是蟑螂屍體，且味道還非常潮濕，甚至還有蜘蛛網。讓原PO相當崩潰，直接曬照PO網勸世：「洗電鍋一定一定一定要把螺絲全部擰下來！」
貼文曝光後，網友們紛紛看傻直呼，「凌晨12點半我立馬跳起來去拆蓋子」、「我心已死」、「超級恐怖」。也有相同經驗的過來人透露，「我的也全是，我發現我的電鍋有蟑螂，還是因為它爬到內部被我看到了」。
事實上，台電過去就曾在臉書粉專指出，若要定期清潔電鍋，可以倒白醋或放檸檬到外鍋，並加水到能覆蓋髒汙處，按下加熱煮沸後，關閉電源浸泡約2小時，再將水倒出並用抹布海棉擦拭，或是參照說明書的清潔方法。
台電提醒，千萬別直接將電鍋拿去沖水，也別將整個機體浸入水中，以免發生故障或觸電危險。另外，用完電鍋可以立即清潔鍋底，避免髒污累積、影響加熱，至於電鍋省電撇步，除了定期清潔鍋底，不需保溫時記得拔插頭或關電源，或利用蒸架或蒸盤多道菜一起蒸。