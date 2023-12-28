無我茶禪餐廳驚傳吹熄燈號　饕客不捨

位於高雄鳥松的「無我茶禪餐廳」被譽為高雄素食天花板，日前驚傳吹熄燈號，消息一出令許多饕客及喜愛茶道的民眾感到惋惜不捨。餐廳由在素食餐飲界人稱草總的陳建草所打造，今年初春陳建草過世後，草總團隊耕耘近一年，但無我茶禪負責人、草總夫人沈善美卻於日前對外正式公告，「所有草總團隊將於2023年12月31日退出經營。」
記者陳美嘉／高雄報導
無我茶禪負責人沈善美公告聲明指出，高雄市鳥松區無我茶禪經營者陳建草（草總），畢生推廣蔬食廣結善緣，癸卯兔年初春功德圓滿，其經營團隊秉持著無私服務的精神，盡心耕耘近一年，「所有草總團隊將於2023年12月31日退出經營，終止營運」。
沈善美表示，12月24日無我茶禪終止對外營業後，至12月31日易主之前，皆無任何營業行為。這交接期間，若有任何使用無我茶禪原來團隊的名義做任何商業行為或更改其他營業方式，皆與草總團隊無關，12月31日後原團隊將全部撤出無我茶禪經營。
在素食餐飲界人稱草總的陳建草，打從娘胎就茹素，在他一生53歲的人生歲月中，致力於推廣素食文化，並接手經營家族事業「全省素食之家」餐飲機構。陳建草在高雄打造「無我茶禪」東方禪風無菜單蔬食料理，餐廳採預約制，營運4年來頗受好評。
沈善美也於聲明中感謝所有茶禪的親朋好友貴賓們，這4年來的愛護與支持。