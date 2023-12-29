台灣最強風景區不是日月潭！新王者「330萬人朝聖」　遊客評價曝

台灣最強平價鐵板燒不是大埔！「2間神店」躲中部：根本小夏慕尼

▲鐵板燒因為現點現炒的特性，食客只要點一個特定的主餐，就會有熱騰騰的配菜可以一起享用。（圖/Google評論）
▲鐵板燒因為現點現炒的特性，食客只要點一個特定的主餐，就會有熱騰騰的配菜可以一起享用。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

鐵板燒因為現點現炒的特性，食客只要點一個特定的主餐，就會有熱騰騰的配菜可以一起享用，而說到台灣鐵板燒，有連鎖店的平價鐵板燒，也有集團式的高價鐵板燒，以平價鐵板燒來說，大家一定都會想到「大埔鐵板燒」，因為分店最多最廣。不過，就有網友討論「大家有除了大埔鐵板燒之外推薦的平價鐵板燒嗎？」沒想到在中部竟然臥虎藏龍，還真的有略勝一籌的平價鐵板燒店，是不少老饕的私藏名單，其中有店家更被稱為是「小夏慕尼」。

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一名網友在PTT貼文指出「我本身是台中人，我的前兩名都是大埔鐵板燒，但是分店不同其實吃起來口味還是有差異，另外第三名就是給料鐵哥，好像是最近才開始崛起的店家，想請問大家還有哪家推薦的平價鐵板燒好吃，預算一餐400元以內都可以」。

▲平價又好吃的大埔鐵板燒，日前網友投票是台灣最強鐵板燒的店家。（圖/Google評價）
▲平價又好吃的大埔鐵板燒，是不少人的最愛，也是網友討論聲量最高的鐵板燒店家。（圖/Google評價）
貼文曝光後，不少台中老饕都分享私藏名單「鐵板燒可以續菜的話真的是超吸引人，推薦料鐵哥」、「料鐵哥可以免費續菜，價位也非常親民」、「推薦料鐵哥，根本是小夏慕尼的服務」、「嘉賓鐵板燒才是正港推」、「唯一支持嘉賓，不過人真的超多」、「我的第一名會給嘉賓，只是要提前去排隊」、「料鐵哥不想吃太重鹹的可以去，還可以免費續菜，有時間排隊吃嘉賓」。

綜合網友意見，最多人推薦的平價鐵板燒分別是「料鐵哥」以及「嘉賓」兩家，《NOWnews》記者實際查找店家，發現「料鐵哥」是屬於中部小連鎖店的平價鐵板燒，價位最便宜的僅170元而嘉賓平價鐵板燒則是單一店家，位於台中市北屯區大連路，是在地內行人都知道的一家鐵板燒店家。

▲中部隱藏平價鐵板燒神店「料鐵哥」，被在地人大推薦，表示價位便宜還有自助吧可以享用。（圖/Google評價）
▲中部隱藏平價鐵板燒神店「料鐵哥」，被在地人大推薦，表示價位便宜還有自助吧可以享用。（圖/Google評價）
而「料鐵哥」的全名其實是「料鐵哥-醬燒鐵板」，仔細看Google評價，發現中部分店一共有13家之多，而驚人的是「料鐵哥」每家分店評價最低竟然是4.9顆星，多數的店家都是5星好評，多數食客都是因為料鐵哥價格經濟實惠，加上店員服務態度良好，店內還有冰淇淋、飲料吧可以無限享用，只要花費200元就能夠飽餐一頓，認為CP值略勝大埔鐵板燒一籌。

另外則是「嘉賓平價鐵板燒」，肉類套餐大約是180元起跳，Google評價則是4.3顆星，該家店之所以聞名，是因為使用奶油炒菜，讓菜吃起來有獨特的奶油香，不少老饕吃過都表示「高麗菜奶油香很濃，超好吃」、「喜歡有奶油味的青菜可以炒奶油，真的好吃」、「親民價格卻不失品質！真的好好吃大力推薦！奶油香氣撲鼻而來」下回如果吃膩了大埔鐵板燒，又剛好有到台中遊玩的朋友，不妨也可以去朝聖看看中部口味的鐵板燒店家哦！

▲台中才有的「嘉賓平價鐵板燒」每到用餐時段都是高朋滿座，店內最大特色是會用奶油炒菜，獲得老饕肯定。（圖/Google評價）
▲台中才有的「嘉賓平價鐵板燒」每到用餐時段都是高朋滿座，店內最大特色是會用奶油炒菜，獲得老饕肯定。（圖/Google評價）

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