台灣最強平價鐵板燒不是大埔！「2間神店」躲中部：根本小夏慕尼

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貼文曝光後，不少台中老饕都分享私藏名單「鐵板燒可以續菜的話真的是超吸引人，推薦料鐵哥」、「料鐵哥可以免費續菜，價位也非常親民」、「推薦料鐵哥，根本是小夏慕尼的服務」、「嘉賓鐵板燒才是正港推」、「唯一支持嘉賓，不過人真的超多」、「我的第一名會給嘉賓，只是要提前去排隊」、「料鐵哥不想吃太重鹹的可以去，還可以免費續菜，有時間排隊吃嘉賓」。
綜合網友意見，最多人推薦的平價鐵板燒分別是「料鐵哥」以及「嘉賓」兩家，《NOWnews》記者實際查找店家，發現「料鐵哥」是屬於中部小連鎖店的平價鐵板燒，價位最便宜的僅170元；而嘉賓平價鐵板燒則是單一店家，位於台中市北屯區大連路，是在地內行人都知道的一家鐵板燒店家。
而「料鐵哥」的全名其實是「料鐵哥-醬燒鐵板」，仔細看Google評價，發現中部分店一共有13家之多，而驚人的是「料鐵哥」每家分店評價最低竟然是4.9顆星，多數的店家都是5星好評，多數食客都是因為料鐵哥價格經濟實惠，加上店員服務態度良好，店內還有冰淇淋、飲料吧可以無限享用，只要花費200元就能夠飽餐一頓，認為CP值略勝大埔鐵板燒一籌。
另外則是「嘉賓平價鐵板燒」，肉類套餐大約是180元起跳，Google評價則是4.3顆星，該家店之所以聞名，是因為使用奶油炒菜，讓菜吃起來有獨特的奶油香，不少老饕吃過都表示「高麗菜奶油香很濃，超好吃」、「喜歡有奶油味的青菜可以炒奶油，真的好吃」、「親民價格卻不失品質！真的好好吃大力推薦！奶油香氣撲鼻而來」下回如果吃膩了大埔鐵板燒，又剛好有到台中遊玩的朋友，不妨也可以去朝聖看看中部口味的鐵板燒店家哦！