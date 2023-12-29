台灣最冷門風景區公開！前10月「僅5400人造訪」　遊客評價超誠實

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而攤開2022年的數據來看，「馬沙溝濱海遊憩區」整年的造訪人數有1萬4千餘人，仍是處於墊底的位置，由於「馬沙溝濱海遊憩區」是屬於海水浴場的景點，因此冬季屬於關閉的狀態，今年隨著疫情更加開放，卻沒能吃到國旅大爆發的紅利是有些可惜，在最佳玩水的夏季，觀光人潮單月最多也沒超過2000人。
事實上，「馬沙溝濱海遊憩區」位於台南將軍區，原本是一處沿海的傳統漁村，過去因為每到黃昏時分可以看到美麗的晚霞，昔日有台南八景之一「綠汕帆影」的美稱，最早發展成海水浴場是從1980時期，當時當地有眾多攤販及多元的水上活動，每到夏季總吸引大批遊客前往遊玩，為馬沙溝最輝煌的時期。
後來馬沙溝的設備老舊逐漸沒落，2018年時，雲嘉南濱海國家風景區管理處重新打造「馬沙溝海洋休閒運動渡假中心」，並且在2020年6月開始營運，改建之後又多了許多水上活動，讓馬沙溝開始復甦，加上每到夏季附近的將軍港也會舉辦夏日音樂節，因此成為不少人夏天旅遊的選擇之一。
不過探究「馬沙溝濱海遊憩區」觀光人潮不多、也比不上同樣性質的墾丁的原因，其實從Google評價就能略知一二，景點評分上僅有3.9顆星，多數遊客都直接說出自己感受，認為能玩樂的設施並不多，且入場必須要收費150元，如果要租陽傘另外還需要支付500元，如果只是單純要去踏浪戲水的話，更多人會選擇到免錢的台南安平漁光島，也同樣有漂亮的夕陽可以觀看。
遊客普遍覺得「現場買票要150元 ，除了沖洗腳不用等以外，還真的說不出其它的優點了，加油」、「可以跟墾丁力拼的地方很可惜，買了150元門票只能玩水，租陽傘也要另外花錢而且還很貴，還要再優化」、「門票花150，進來只有沙灘跟簡單的淋浴設施，遮陽傘還要另外收錢，真的要加油」顯然「馬沙溝濱海遊憩區」要跟南台灣海上活動霸主的墾丁一拼，還得繼續優化才行！而目前根據官方臉書表示，目前園區都在整修當中，想去的民眾可別白跑一趟囉！