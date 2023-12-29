收博恩5萬小費！外送員自稱退役飛官曾墜海 軍事粉專爆查無此人
喜劇演員博恩最近上傳一支影片，是利用外送平台給的代言費來送給外送員，然而其中一位獲得5萬元小費的單親爸外送員娓娓道來自己的人生故事，表示自己是退役空軍中校飛行員，十多年前曾在新竹外海跳傘，並且在榮總住兩個月，老婆因為要照料自己奔波出車禍離世，感人故事賺人熱淚。不過，現在卻有軍方人士以及軍事粉專出面表示「經過查證之後，發現查無此人」，感人故事變成羅生門。
記者張嘉哲/綜合報導
軍事粉專「IDF 經國號」在臉書上貼文表示，這兩天一段網紅與外送員對話的影片賺人熱淚，其中主角自述是退役空軍中校飛行員，十多年前曾在新竹外海跳傘，並在榮總住了兩個月，老婆後來因車禍離世，原先本站是抱持著，希望有困難之人，尤其是對小編而言最感親切的空軍同袍能獲得幫助，因此向管理軍人退撫的退輔會、以及空軍司令部查證，但發現「與實情完全不符」。
粉專根據線索「十多年前在新竹外海跳傘」判斷，近十多年來空軍戰機在新竹外海戰機失事獲救的紀錄總共有3次，包括1999年，幻象戰機在執行夜航訓練任務時，因引擎吸入飛鳥導致失去動力，最後戰機於新竹外海墜毀，當時吳彬福少校、吳世峰上尉跳傘後幸運獲救。
接著是2003年編號5502的RF-5E偵察機，在新竹外海30浬處因發動機故障起墜海，上尉飛行員李慶熙跳傘獲救；最後則是2013年5月20日編號2052的幻象戰機執行飛行訓練時，疑因駕駛桿出現機械故障，前座鄭育騰中尉與後座劉永祥中校於新竹外海30浬處跳傘獲救。
不過這些獲救的飛官們，現在仍然都還在飛行相關產業任職，也讓軍事粉專遺憾的表示「這年頭要賺流量很簡單，但背景與事實不符，對空軍大家庭又是另一種無形的傷害，無論是線上或是退伍。」
對此，博恩也發文表示「昨天的影片有多方人士來聯絡與事實不符，正在釐清狀況，但因涉及個資可能還需更多時間。影片先下架，待後續與各位說明」；另外外送平台foodpanda則回應「對於博恩基於感謝夥伴的初心，因此主動籌畫該影片，foodpanda表達由衷感謝，也謝謝每一位堅守崗位、認真盡責的外送夥伴。由於該影片並非業務合作，目前正釐清中。」