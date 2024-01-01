1月熱唱／OneRepublic共和世代3度來台首登高雄開唱　詹雅雯攻蛋

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詹雅雯在2021年3月宣布罹患帕金森氏症、左腦萎縮，之後還因檢查出腦瘤入院開刀，今年10月受訪時分享身體狀況，提到採用「斷食善終法」，停藥不繼續治療帕金森氏症了，卻出現失明症狀，讓外界憂心不已。而一直以來愛唱歌的詹雅雯，除了滿足自己的願望外，還為了大批粉絲，決定啟動南、北巡演，台北演唱會搶先1月20日於台北小巨蛋登場，舉行「2024 詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會」。
鄭宜農《金黃色三部曲》最終章巡迴演唱會 - 金色的星球與金探子
時間：1月1日（一）
地點：Zepp New Taipei
萬芳 願陽光照耀 WAN FANG Sunshine ON Live Tour台北站
時間：1月5日（五）
地點：Zepp New Taipei
2024 鄭宜農 《金黃色三部曲》最終章巡迴演唱會 台中場
時間：1月7日（日）
地點：台中Legacy
OneRepublic The Artificial Paradise Tour in Kaohsiung共和世代2024高雄演唱會
時間：1月19日（五）
地點：高雄巨蛋
鄭興 2024《盆地的邊緣》巡迴演出 台北場
時間：1月19日（五）
地點：台北Legacy
2024 詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會-台北場
時間：1月20日（六）
地點：台北小巨蛋
Legacy Presents【2023都市女聲】：陳珊妮內外全科之《消災》-台北場、台中場
時間：1月27日（六）、28日（日）
地點：台北Legacy、台中Legacy
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