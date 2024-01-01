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1月熱唱／OneRepublic共和世代3度來台首登高雄開唱　詹雅雯攻蛋

▲OneRepublic共和世代（左圖）首次來到高雄開唱；詹雅雯則是挺著病體於1月攻蛋舉行演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供、寬宏藝術提供）
▲OneRepublic共和世代（左圖）首次來到高雄開唱；詹雅雯則是挺著病體於1月攻蛋舉行演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供、寬宏藝術提供）

記者吳雨婕／綜合報導

迎來2024年，新的一年新的開始，演唱會也同樣精彩，不僅有西洋人氣團體共和世代OneRepublic來台開唱，還有挺著身體病痛也堅持要唱歌的詹雅雯，將在台北小巨蛋舉行演唱會，天氣雖然冷，但有他們的歌聲陪伴，勢必為新年拉開溫暖的序幕。此外，五月天則是從去年的12月31日起在台中洲際棒球場開唱，在1月1日、2日、5日、6日、7日，與五迷相見歡。

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葛萊美獎入圍肯定、全球超過250億次驚人收聽天量，天團共和世代（OneRepublic）確定三度訪台，他們在今年9月宣布將帶著全新系列世界巡迴「OneRepublic The Artificial Paradise Tour in Kaohsiung」在1月19日首次南下高雄巨蛋開唱，除了寫下台灣演唱會紀錄「史上首支西洋樂團，一年內達成南北攻蛋」紀錄外，也是2024開春最大咖。

▲OneRepublic共和世代明年高雄巨蛋開唱，創下首支西洋樂團一年內達成南北攻蛋紀錄。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲OneRepublic共和世代1月在高雄巨蛋開唱，創下首支西洋樂團一年內達成南北攻蛋紀錄。（圖／Live Nation Taiwan提供）
詹雅雯在2021年3月宣布罹患帕金森氏症、左腦萎縮，之後還因檢查出腦瘤入院開刀，今年10月受訪時分享身體狀況，提到採用「斷食善終法」，停藥不繼續治療帕金森氏症了，卻出現失明症狀，讓外界憂心不已。而一直以來愛唱歌的詹雅雯，除了滿足自己的願望外，還為了大批粉絲，決定啟動南、北巡演，台北演唱會搶先1月20日於台北小巨蛋登場，舉行「2024 詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會」。



▲詹雅雯宣布明年北高雙蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲詹雅雯宣布於今年在北、高雙蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）


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