送5萬小費惹議！博恩揭外送員「確實當過軍人」　影片不會再公開

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博恩表示，即使沒有任何感人肺腑的故事，像前面的人一樣只說「謝謝」，他依舊會給出5萬元小費，「頂多就是這支影片很無聊，最後決定不上片」。而現在已經知道這個故事有瑕疵，「我覺得就等同他沒有故事」，因此最終決定不會再公開該支影片，並再次感謝辛苦的外送夥伴。
foodpanda則回應，「對於博恩基於感謝夥伴的初心，foodpanda表達由衷感謝，也謝謝每一位堅守崗位、認真盡責的外送夥伴」。
回顧整起事件，博恩在影片中，拿出5萬塊的小費給單親爸外送員，該名單親爸感動透露，他曾經在軍中待了30年，是空軍中校飛行員，10多年前在新竹外海墜機住院2個月，期間老婆往返醫院照顧他，給他送粥送流質食物，卻不幸在騎車途中被撞身亡，所以他一人獨自拉拔3個孩子。
單親爸提到，現在老母親癱瘓在床，還要請外傭照顧，一個月2.8萬元，加上他前陣子又淋巴癌，所以不得不這樣維持家裡生計，透露自己每天都是從早上7點跑單到晚上12點，沒有休息，中餐也不吃；遭遇曝光後，讓許多網友都看哭了。
不過影片遭到質疑有造假的可能性，軍事粉專「IDF 經國號」在臉書上貼文表示，這兩天一段網紅與外送員對話的影片賺人熱淚，其中主角自述是退役空軍中校飛行員，十多年前曾在新竹外海跳傘，並在榮總住了兩個月，老婆後來因車禍離世，原先本站是抱持著，希望有困難之人，尤其是對小編而言最感親切的空軍同袍能獲得幫助，因此向管理軍人退撫的退輔會、以及空軍司令部查證，但發現「與實情完全不符」。
博恩團隊則先將影片下架，表示「昨天的影片有多方人士來聯絡與事實不符，正在釐清狀況，但因涉及個資可能還需更多時間。影片先下架，待後續與各位說明」；另外外送平台foodpanda則回應「對於博恩基於感謝夥伴的初心，因此主動籌畫該影片，foodpanda表達由衷感謝，也謝謝每一位堅守崗位、認真盡責的外送夥伴。由於該影片並非業務合作，目前正釐清中。」最後確認該名外送員確實當過軍人，但是無失事紀錄。