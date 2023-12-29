新冠、卡介苗疫苗受害救濟太多！疾管署提高基金徵收基準
衛福部疾管署今（29）日修正發布「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第3條內容，並自發布日起施行。疾管署說明，製造或輸入廠商應繳納一定金額、作為預防接種受害救濟基金，110年至112年間，新冠疫苗及卡介苗的救濟給付金額、超出該疫苗同時期的總徵收金額，因此調升此兩類疫苗的徵收基準，新冠疫苗自每一人劑1.5元調升為每一人劑22元、卡介苗則提高為2元。
記者林志怡／台北報導
疾管署說明，衛福部設有「預防接種受害救濟基金」，並訂有「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，規定疫苗製造及輸入廠商於食藥署核發疫苗檢驗合格證明、檢驗或書面審查報告書後，需繳納一定金額充作該項基金，且自102年1月1日起，每一人劑疫苗之徵收金額為1.5元。
然而，自110年台灣大規模進行新冠肺炎疫苗接種作業後，預防接種受害救濟申請案件驟增，救濟補償核發及相關處理支出大幅成長，該基金總額已低於審議辦法所訂下限、新臺幣1億5,000萬元，因此疾管署依基金收支運用情形調整疫苗徵收金額。
疾管署表示，考量110年至112年間，僅有新冠肺炎疫苗及卡介苗的救濟給付總金額、超過該疫苗於同時期的總徵收金額，因此將新冠疫苗徵收金額調整為每一人劑22元，卡介苗徵收金額調整為每一人劑2元，其他疫苗則維持原規定的每一人劑1.5元，以符收支平衡及風險分擔原則，維持預防接種受害救濟制度運作。
不過，疾管署說明，目前使用中的莫德納及Novavax疫苗均為疾管署專案輸入，卡介苗亦為疾管署委託製造，此修正現階段僅涉及疾管署兩基金（疫苗基金、預防接種受害救濟基金）的收支分配，並不會影響國內外疫苗廠商。