在家嚐功夫料理！鄧師傅澎湃功夫年菜輕鬆上桌

農曆春節即將到來，高雄在地知名餐飲品牌「鄧師傅功夫菜」，透過各類嶄新設備及技術，將傳承40餘年的道地功夫菜餚簡易化，以再現功夫菜的「冷凍調理包」型式，讓顧客可以簡易復熱，在家也能吃得到功夫手藝美味。即日起至2024/1/8可享早鳥預購優惠。
記者陳美嘉／高雄報導
提供豐富多樣、創新菜色一直鄧師傅功夫菜的特色，廚藝總監鄧至廷以傳承、創新設計每道料理，並思考如何將宴席文化跟美食完整地復刻到每一個家庭中，於今年推了出開胃前菜為主的「吉祥如意大四拼」，包含傳統手工藝的梅干扣杏鮑菇，皆由師傅親手片下，倒入以梅干、烤麩為主的底料，待商品完成後再倒扣出來進行真空包裝並冷凍，另外貼心附上一包醬汁，讓消費者回家後可以簡單複製出一道手路菜。
而喜歡宴席菜的粉絲，也不能錯過復刻辦桌菜餚的傳統油淋雞，以薑、青蔥為主要調味的廣東大菜「薑蔥油淋雞」、傳統宜蘭地道辦桌菜餚「鮮蝦西魯肉」、充滿川蜀地區的水煮牛等。另外，別於年節以油飯或是米糕之類的年菜主食，採用了宜蘭外海的小卷，搭配烤過後的紫菜、蝦米等，所製成一道充滿海味的「頂級小卷紫菜炊飯」，簡單復熱，在家中可以輕鬆復熱，完美上菜。
執行長鄧至佑指出，熱銷年菜除了豬腳、蹄膀，「大四喜（瑤柱獅子頭）」年菜開賣至今也已銷售百組，而去年熱銷提早完售的「蔥㸆鯽魚」，今年開賣再次銷售衝上前五名，另外，宴席羹湯「鮑魚海皇羹」也都是顧客必備年節餐點。特別的是，今年也研發素食年菜「蔬喜個人饗宴組」，內含六道素食年菜，簡易覆熱用餐便利，是蔬食者最佳首選。