裘爺跑步日記／為了戰勝憂鬱而跑！李亦伸開始路跑的理由有洋蔥

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「克服憂鬱」
三年前老婆生病、提前退休，我們一起經歷漫長兩年多病痛、憂鬱、恐慌煎熬。跑步，是老婆不想被憂鬱所困最好紓發和努力方式。
一開始跑個2-3公里，老婆膝蓋就要酸痛很多天，無法持續，甚至害怕跑步。我的直覺是「踩飛輪、練肌力和腿力。」
家裡買了飛輪，老婆每次至少踩50分鐘，一周最少3-4次，就這樣踩了半年。
半年後再起跑，每次來回六公里，腿力肌力都足夠支撐，老婆從每公里8分鐘跑到現在每公里可以跑進6分30秒，持續可以跑 12公里。接下來她的目標是挑戰半馬，她希望可以在2024年完成這個目標。
跑步確實改善她的憂鬱、恐慌，也幫助她可以正常生活，恢復節奏。過去半年，每次跑完8-10公里，她的心情總是特別好，心境更為自在，身體逐漸恢復。
「我發覺我現在跑起來從第2、第3公里開始就能進入一種狀況，很自然衍生出來的節奏，最後一公里還能加速，感覺非常自在，回家心情特好」老婆跟我分享她的跑步心得和快樂跑步心情。
跑步，我根本是來混的，嚴格來說，我是老婆的陪跑員+安全護衛。
一個月陪老婆跑2次是基本，最多一個月陪跑六次，每一次我都很痛苦，一路跟在老婆身後，垂死掙扎+死撐活撐至少六公里，那種想死、卻又不能放棄的煎熬，很難形容。
跑步要人命，我不是開玩笑的，我還是喜歡打籃球、拚全場、更多格鬥式肢體對抗。
但我還是間間斷斷跑，現在每公里可以跑進6分30秒，並為自己買了人生第一雙跑鞋。
跑步開始融入我的生活和生命，謝天，謝老婆。
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