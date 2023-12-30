拿博恩5萬小費「外送員找到了」！女兒凌晨證實：我媽媽沒過世
喜劇演員博恩近日拍攝給予外送員小費的企劃，體恤外送員的辛勞，結果其中一名外送員收到5萬元小費之後，娓娓道出自己的人生故事，包括說自己是空軍退役、曾經在新竹失事、妻子過世、自己是單親爸爸等等，故事令人動容。但事後卻被踢爆，該外送員的故事真偽有問題，軍方也出面證實該外送員是「曾服役於陸軍之後再轉空軍，但沒有失事紀錄」，而博恩也將影片下架。對此，台灣維新婦女部主任、新北市第九選舉區28歲立委候選人陳愷寧30日凌晨發文證實，「影片中的外送員是我父親，我媽媽並沒有過世」，不久後，博恩也轉發該動態。
家庭消費中心/綜合報導
陳愷寧凌晨在臉書發文提到「影片中的外送員，是我的父親，然後也要說明，我媽媽並沒有過世，小時候父母離異，我從國中起，和父親有很長一陣子，幾乎沒有聯絡。因為母親身體不好，又要扶養我與我弟，家裡經濟壓力大，從高中開始，我就一直半工半讀長大，對父親的事情大多也只是輾轉得知」。
「爸爸與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實」陳愷寧強調「直到看到國防部的澄清，才知道並非真實發生，我了解對於社會大眾而言，不清楚自己父親的真實經歷，似乎不太可能，但這確實是我的兒時經驗，得知真相，我比任何人都還難過、也感到不捨與遺憾」。
陳愷寧提到「看到博恩給了父親一大筆小費，對父親而言，確實是很大的幫助，我當下很震驚、也很感動，便向博恩留言表達了感謝，後來發現，影片中有些資訊與事實不符，便與博恩聯繫，澄清了我所知道的事實，並向博恩表達歉意，也願意退回5萬元小費」。
事發之後，陳愷寧接到各方詢問以及關心，她為此感到抱歉「很抱歉我個人的家庭私事佔用公眾版面，也很抱歉影響國軍、外送員的形象，最重要的事，造成博恩被質疑造假的風波。我代替父親，和社會上受到影響的人，再次致上最深的歉意，我未來也會記取這個經驗，更關注外送員與退伍軍人的權益，也希望能將博恩的這份善良，繼續延續下去，打造一個更溫暖、更友善的社會。」
而博恩也轉貼了陳愷寧的貼文表示「就算故事不是他嘴裡說的那樣，在不遠處還是有一個有苦難言的家庭」。據悉，陳愷寧今年28歲，是台灣維新婦女部主任，也是2024新北市第九選舉區立委候選人，過去就讀北一女中，世新大學傳管系畢業。