收博恩5萬小費外送員「這1點」沒說謊　北一女兒是立委候選陳愷寧

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陳愷寧今晨在臉書發文道歉，稱博恩影片中的外送員是她的父親，但她媽媽沒有過世，且從小候父母離異，很長陣子幾乎沒和父親聯絡，而母親身體不好，又要扶養她與她弟弟，她從高中就一直半工半讀長大，而「他（父親）與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實。」直到國防部澄清後，才知道過去認知的事實，並非真實發生，「得知真相，我比任何人都還難過、也感到不捨與遺憾」。
陳愷寧也說，看到博恩給了父親一大筆小費後，當下很震驚、也很感動，因為對父親而言確實是很大的幫助，也有向博恩留言表達了感謝。後來發現影片中有些資訊與事實不符，也與博恩聯繫，澄清了她所知道的事實，並向博恩表達歉意，也願意退回5萬元小費。
最後，陳愷寧除了感謝各方的關心，並替父親致歉，「很抱歉影響國軍、外送員的形象，最重要的事，造成博恩被質疑造假的風波。我代替父親，和社會上受到影響的人，再次致上最深的歉意」。
陳愷寧發文不久後，博恩也立刻在臉書轉貼其PO文，並表示「就算故事不是他嘴裡說的那樣，在不遠處還是有一個有苦難言的家庭」。薩泰爾娛樂執行長Hawkins也在陳愷寧文章下方留言，表示該筆費用本來就是想謝謝辛苦的外送同仁，所以不用退回。
5萬小費事件轉折不斷再度引發討論，「事情走向越發詭異」、「這是多少個轉折」、「電影都不敢這樣演」，但也有人點出外送員有1點沒說謊，「原來他女兒真的是北一女的」。