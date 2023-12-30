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收博恩5萬小費外送員「這1點」沒說謊　北一女兒是立委候選陳愷寧

▲收下博恩5萬小費的外送員「這1點」沒說謊，女兒真是北一女，如今是台灣維新黨、新北第九選區的立委候選人陳愷寧。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）
▲收下博恩5萬小費的外送員「這1點」沒說謊，女兒真是北一女，如今是台灣維新黨、新北第九選區的立委候選人陳愷寧。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

記者徐銘穗/綜合報導

脫口秀演員、薩泰爾娛樂創辦人曾博恩日前拍攝送外送員1000至5萬元小費企劃，最後拿到5萬小費的外送員自稱是退役飛官，後續卻爆出軍方表示查無此人，博恩也為此下架影片。新北市第九選舉區立委候選人陳愷寧今（30）天凌晨則透過臉書發文道歉，表示該名外送員就是她的父親，且博恩聽到的故事，也是她和弟弟一直以來認知的事實。陳愷寧一早也宣布，因事件影響，決定暫停選舉行程一周。不過該外送員有1點沒說謊，其女兒陳愷寧真是北一女畢業。

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陳愷寧代表台灣維新黨參選新北市第九選區（永和17里），今年28歲的她是台灣維新婦女部主任，也是知名調酒師，育有1名兒子，學歷也很亮眼，北一女、世新大學傳播管理系畢業，推動參與行人零死亡運動。陳愷寧2020年曾代表台灣維新黨參選新北市第九選區鎩羽，此次再度角逐，競爭對手為國民黨候選人林德福（現任）、民進黨候選人莊銘淵。

▲28歲陳愷寧現為新北市第九選舉區立委候選人。（圖／翻攝陳愷寧臉書）
▲28歲陳愷寧現為新北市第九選舉區立委候選人。（圖／翻攝陳愷寧臉書）
陳愷寧今晨在臉書發文道歉，稱博恩影片中的外送員是她的父親，但她媽媽沒有過世，且從小候父母離異，很長陣子幾乎沒和父親聯絡，而母親身體不好，又要扶養她與她弟弟，她從高中就一直半工半讀長大，而「他（父親）與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實。」直到國防部澄清後，才知道過去認知的事實，並非真實發生，「得知真相，我比任何人都還難過、也感到不捨與遺憾」。

陳愷寧也說，看到博恩給了父親一大筆小費後，當下很震驚、也很感動，因為對父親而言確實是很大的幫助，也有向博恩留言表達了感謝。後來發現影片中有些資訊與事實不符，也與博恩聯繫，澄清了她所知道的事實，並向博恩表達歉意，也願意退回5萬元小費。

▲陳愷寧黑絲貓耳辣照曝光。（圖／翻攝陳愷寧臉書）
▲陳愷寧黑絲貓耳辣照曝光。（圖／翻攝陳愷寧臉書）
最後，陳愷寧除了感謝各方的關心，並替父親致歉，「很抱歉影響國軍、外送員的形象，最重要的事，造成博恩被質疑造假的風波。我代替父親，和社會上受到影響的人，再次致上最深的歉意」。

陳愷寧發文不久後，博恩也立刻在臉書轉貼其PO文，並表示「就算故事不是他嘴裡說的那樣，在不遠處還是有一個有苦難言的家庭」。薩泰爾娛樂執行長Hawkins也在陳愷寧文章下方留言，表示該筆費用本來就是想謝謝辛苦的外送同仁，所以不用退回。

5萬小費事件轉折不斷再度引發討論，「事情走向越發詭異」、「這是多少個轉折」、「電影都不敢這樣演」，但也有人點出外送員有1點沒說謊，「原來他女兒真的是北一女的」。
 

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