外送員女兒是候選人！超展開被喊假 博恩反擊：被騙還被質疑誠信
喜劇演員曾博恩送外送員1000至5萬元小費企劃，先是外送員被揭穿不是飛官退役後，又出現其老婆還活著，而且女兒是立委候選人陳愷寧的超展開轉折，雖然事發以來foodpanda、博恩都否認「有set過」，但網路質疑博恩造假聲音不斷，博恩一度爆氣回擊說：「我到現在還是不懂為什麼別人說謊、是我被騙，但我的誠信要被質疑。」
記者徐銘穗/綜合報導
事件起因是，身為外送平台foodpanda代言人的博恩日前拍攝「送外送員小費」企劃，一口氣掏出10萬元現金，陸續給數位外送員1000、5000、1萬至5萬元不等小費，影片中播出外送員收到小費後在電梯裡的反應，十分真實，博恩也強調該片沒有業配。
不過，影片上架不久後，因拿到5萬小費的外送員故事太感人，自稱是飛官退役，十多年前還曾在新竹外海失事獲救，軍事粉專、國防部進行查證，發現「查無此人」。隨後，博恩將影片下架。今（30）天凌晨，新北第九選區立委候選人陳愷寧在臉書致歉，認了收5萬小費外送員是她爸爸，澄清媽媽沒有過世，從小父母離異，她和弟弟對爸爸的認知，一如爸爸對博恩所言，被發現並非事實，她也很驚訝，也宣布暫停選舉行程一周。
博恩在臉書轉發陳愷寧貼文，寫道：「就算故事不是他嘴裡說的那樣，在不遠處還是有一個有苦難言的家庭。」不少網友留言支持，表示要讓善的循環繼續下去，安慰他「炎上體質辛苦了」但也有不少人繼續質疑，「好大一盤棋」，還有人留言「可你公然說謊是事實」，讓博恩滿頭問號回說：「我說了什麼？」先前被質疑「set好的」，博恩也反擊說：「當然不是。我到現在還是不懂為什麼別人說謊、是我被騙，但我的誠信要被質疑。」