范瑋琪不忍反擊了！哀悼李善均被酸蹭熱度　感嘆：很多人想修理我

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范瑋琪坦言，網友一句「蹭是認真的」 對她造成傷害，內心很難過，勸網友說話前應思考一下，是不是非得說讓人難過的話才舒服。她罕見說出不滿，「我自己也做錯過事情，很多人到現在也是找到機會就想修理我，我除了自省，改變，也常感疲憊，但我還是想要好好好活下去，為了愛我的家人…..那又是什麼讓李演員連家人都想放棄了呢？我不知道。但我知道，社群媒體的一人一句絕對也是壓垮他的稻草……願你在以後的日子中多說好話，少批評，生活平安。」
其實，范瑋琪今年原本計劃9月在北流音樂中心開演唱會，門票也有不錯銷售成績，卻因為另一半風波臨時喊卡，加上這幾年來家人接連過世，讓歌迷很心疼、不捨，有粉絲勸她「范范還是遠離社交媒體吧，把生活重心放在家人身上」、「范范你要好好的，一定要好好的」、「范姐，你也要加油，為了兒子們和老公，要很快樂生活」，要她別介意網友說法。
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