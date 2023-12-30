SBS演技大賞／眾明星悼念李善均　自願發起「穿黑色正裝」走紅毯

范瑋琪不忍反擊了！哀悼李善均被酸蹭熱度　感嘆：很多人想修理我

▲范瑋琪（范范）在社群發文哀悼李善均，卻被酸民說蹭熱度，她不忍反擊了，希望網友過好自己的生活。（圖／寬宏藝術提供）
▲范瑋琪（范范）在社群發文哀悼李善均，卻被酸民說蹭熱度，她不忍反擊了，希望網友過好自己的生活。（圖／寬宏藝術提供）

記者江芷稜／綜合報導

48歲韓星李善均因吸毒風波走上絕路，令影迷相當悲痛，明星們紛紛哀悼他的離世，剛送走媽媽的范瑋琪在社群平台發文悼念，表達內心的遺憾，卻被網友酸「蹭熱度妳是認真的」，她也不忍反擊了，表示很多人找到機會就想修理自己，勸大家「過好自己的生活吧！」

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▲范瑋琪老公陳建州也在臉書曬出合照發文哀悼。（圖／黑人陳建州FB）
▲范瑋琪（左）經歷演唱會喊卡、媽媽（中）過世、陳建州（右）敗訴，2023年充滿波折。（圖／黑人陳建州FB）
范瑋琪從疫情時發言挨轟，又遭黑人陳建州和大牙事件波及，演唱會臨時喊卡，2023年經歷不少波折，最近接連發表內心對阿本、李善均新聞事件想法，卻被網友以「大牙加油」瘋狂洗版，還有酸民指她蹭熱度，讓范瑋琪終於不忍了，留言解釋「過好自己的生活吧！我沒有要蹭誰，我真的很喜歡李演員。我只是想紀念緬懷他」。

范瑋琪坦言，網友一句「蹭是認真的」 對她造成傷害，內心很難過，勸網友說話前應思考一下，是不是非得說讓人難過的話才舒服。她罕見說出不滿，「我自己也做錯過事情，很多人到現在也是找到機會就想修理我，我除了自省，改變，也常感疲憊，但我還是想要好好好活下去，為了愛我的家人…..那又是什麼讓李演員連家人都想放棄了呢？我不知道。但我知道，社群媒體的一人一句絕對也是壓垮他的稻草……願你在以後的日子中多說好話，少批評，生活平安。」

▲范瑋琪發聲悼念李善均。（圖／翻攝自范瑋琪IG）
▲范瑋琪發聲悼念李善均。（圖／翻攝自范瑋琪IG）
▲范瑋琪發聲悼念李善均被酸，反擊要網友過好自己生活。（圖／翻攝自范瑋琪IG）
▲范瑋琪反擊網友，要他過好自己生活。（圖／翻攝自范瑋琪IG）
其實，范瑋琪今年原本計劃9月在北流音樂中心開演唱會，門票也有不錯銷售成績，卻因為另一半風波臨時喊卡，加上這幾年來家人接連過世，讓歌迷很心疼、不捨，有粉絲勸她「范范還是遠離社交媒體吧，把生活重心放在家人身上」、「范范你要好好的，一定要好好的」、「范姐，你也要加油，為了兒子們和老公，要很快樂生活」，要她別介意網友說法。

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