李善均今出殯！許光漢、河正宇悼念畫面曝光　全道嬿哭到要人攙扶

范瑋琪悲慟悼李善均「今年和去年12月如此難熬」　背後原因曝光

▲范瑋琪發聲追悼李善均。（圖／NOWnews資料照）
▲范瑋琪發聲追悼李善均。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

大牙（周宜霈）控訴11年前在香港飯店被黑人（陳建州）性騷擾，黑人對大牙提出刑事加重誹謗罪告訴，北檢19日偵查終結，大牙獲得不起訴處分，官司敗訴後10天，黑人發文說：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害...」始終力挺老公的范瑋琪（范范）隨後也發聲，不過是悼念偶像李善均，其中吐露：「今年和去年的12月，如此難熬...」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黑人陳建州偵訊後，離開北檢（圖／記者潘千詩攝，2023.10.19）
▲陳建州告大牙妨害名譽案敗訴。（圖／記者潘千詩攝）
今（29）日上午范瑋琪在粉專發文，哀悼已故韓星李善均，「我的人生劇之一《我的大叔》，真的好難過聽到這樣令人遺憾的消息。今年和去年的12月，如此難熬...希望您在無痛的世界，繼續做你最喜歡的工作，一個發著閃耀光芒的好演員～李善均」，附圖是李善均的劇照。

▲范瑋琪發聲悼念李善均。（圖／翻攝自范瑋琪IG）
▲范瑋琪發聲悼念李善均。（圖／翻攝自范瑋琪IG）
范瑋琪去年和今年12月分別經歷父親和母親過世，加上李善均的猝逝，讓她有感而發，不少網友留言：「真的，好可惜...」、「范范加油」、「我也喜歡他，韓劇有他必追～」、「范范拜託妳要一直好好的」、「范范姐，妳也要加油！為了兒子們和老公，要很快樂生活」！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

陳建州告大牙敗訴！沉默10天首發文　148字訴心聲「不怕遭害」

黑人告輸大牙出聲了！跑到名媛IG留下「歡呼符號」　心情沒受影響

李善均今出殯！許光漢、河正宇悼念畫面曝光　全道嬿哭到要人攙扶

李善均老婆田慧振現身了！掩面痛哭送亡夫最後一程　大兒子捧遺照

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選