范瑋琪悲慟悼李善均「今年和去年12月如此難熬」　背後原因曝光

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范瑋琪去年和今年12月分別經歷父親和母親過世，加上李善均的猝逝，讓她有感而發，不少網友留言：「真的，好可惜...」、「范范加油」、「我也喜歡他，韓劇有他必追～」、「范范拜託妳要一直好好的」、「范范姐，妳也要加油！為了兒子們和老公，要很快樂生活」！
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