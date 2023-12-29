李善均今出殯！許光漢、河正宇悼念畫面曝光 全道嬿哭到要人攙扶
南韓影帝李善均10月被酒店女爆料吸毒，即便體內沒有驗出毒品反應，仍無法擺脫涉毒及外遇嫌疑，12月27日上午被發現陳屍車內，遺書顯示不堪輿論壓力自責輕生，享年48歲，演藝圈好友河正宇、李政宰、鄭雨盛、崔宇植、馬東石和晚輩許光漢等人，趕在今（29）日出殯前奔赴靈堂弔唁，全道嬿哭到需要人攙扶才能行走。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，李善均預計台灣時間今天上午11點在首爾大學醫院殯儀館1樓舉行出殯儀式，昨天媒體曝光李政宰、鄭雨盛、河正宇、金南佶、馬東石、趙震雄、金鐘秀、李星民、尹啟相、主持人張聖圭、導演朴贊郁等人陸續前往靈堂悼念的畫面，曾合作電影《寄生上流》的崔宇植，以及原本要一起拍新劇《無路可逃》的許光漢也都親自現身致哀。
大滿貫影后全道嬿與李善均私交甚篤，她全身黑衣現身老友靈堂，一下車就崩潰痛哭，在朋友的攙扶下才能走路，令人鼻酸。李善均生前主演的電視劇《權貴復仇》（另譯《法錢》）劇組確定缺席今晚的SBS演技大賞頒獎典禮，其他會參加的明星據傳都臨時在找黑色服裝，將以素色衣服以表哀悼。
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