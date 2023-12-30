陳美鳳一張「真人芭比照」征服2萬人 67歲美出新境界
陳美鳳入行40多年，拍過多部本土連續劇也主持節目，影視歌三棲，年屆67歲仍活躍幕前，尤其私下注重保養，為公認的凍齡女星代表，35歲就演媽媽的她，被張小燕譽為「全台灣最美麗的歐巴桑」。陳美鳳相信專業也勇於嘗試新造型，繼戴假髮被誤認是南韓女團成員，近日再化身真人芭比娃娃，美貌撼動2.3萬人。
記者楊穎軒／綜合報導
日前陳美鳳在粉專上傳一張為廠商拍的照片，她一頭紅棕色大波浪假髮披肩，化上全妝，穿一件桃紅色高腰長洋裝，足蹬魚口鞋，露出一截纖瘦小腿，陳美鳳裙擺一揮，女王氣場全開，成品氣勢十足，陳美鳳寫下：「能做自己喜歡的工作是全天下最棒的事～盡力而為，和氣生財，顧全（錢）大局啦！」
最新美照一出，大批星友、網友真心讚嘆：「身材好穿什麼都美耶」、「芭比娃娃」、「智慧與美麗兼具」、「真的是女神」、「青春永駐」、「與妳學習」！
陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
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