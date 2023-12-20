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68歲陳美鳳近貌震驚PTT：就算醫美也很神　被認錯是南韓女團成員

▲陳美鳳凍齡美貌引起PTT熱議，還被網紅誤認是南韓女團成員。（圖／記者吳翊緁攝）
▲陳美鳳凍齡美貌引起PTT熱議，還被網紅誤認是南韓女團成員。（圖／記者吳翊緁攝）

記者楊穎軒／綜合報導

陳美鳳入行40多年，拍過多部本土連續劇也主持節目，影視歌三棲，至今68歲仍相當活躍，尤其私下注重保養，為公認的美魔女女星代表，35歲就演媽媽的她，被張小燕譽為「全台灣最美麗的歐巴桑」。陳美鳳近日出席代言活動，戴假髮走秀又露出不科學美腿，PTT鄉民大讚：「就算是醫美過也是很神...」網紅半調子文青還一度錯認成南韓女團成員。

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19日，陳美鳳受邀為假髮品牌站台，事後在粉專分享幾張現場照，她戴一頭芭比粉「鮑伯頭」假髮，穿黑色西裝外套，內搭低胸上衣，放送狹長事業線，下半身「下衣失蹤」，一雙套上網襪的黃金比例纖腿十分奪目，陳美鳳寫下：「今天熱（辣）嗎？髮型可以把整個人變得不一樣吶！」

▲PTT鄉民不敢相信陳美鳳已經68歲。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
▲PTT鄉民不敢相信陳美鳳已經68歲。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
PTT有網友放上陳美鳳的零修圖照片，忍不住讚嘆：「67歲（應為68歲）長這樣實在是太神啦！就算是醫美過也是很神，想必平常也要付出很大的心思去保養，有沒有台灣第一美魔女陳美鳳的八卦？」其他網友附和：「應該是台灣史上最強67歲」、「這真的太誇張了」、「哪位？我以為才20（歲）」、「正！保養得超好」、「沒生過小孩比較不會老」、「我超可以，但我她不行」！

▲陳美鳳戴粉紅色假髮現身。（圖／記者吳翊緁攝）
▲陳美鳳當天戴粉紅色假髮現身。（圖／記者吳翊緁攝）
還有網友認為陳美鳳這款造型神似蔡依林、王心凌，網紅「半調子文青」也在臉書發文驚呼：「還以為是哪個韓國女團成員，結果竟然是陳美鳳（尖叫）！好希望我67歲也能看起來這麼年輕...」並附上陳美鳳的半身特寫照，大歎：「近照也是美到不行～當然有修圖啊！現在有誰不修圖啦！」

▲陳美鳳近照返老還童，半調子文青誤認成南韓女團成員。（圖／翻攝自半調子文青臉書）
▲陳美鳳近照返老還童，半調子文青誤認成南韓女團成員。（圖／翻攝自半調子文青臉書）
▲陳美鳳（右）近照也很驚人，左為負責妝容的小凱老師。（圖／翻攝自小凱老師臉書）
▲陳美鳳（右）近照也很驚人，左為負責妝容的小凱老師。（圖／翻攝自小凱老師臉書）
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