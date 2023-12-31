外國實況主在台灣找一夜情！爆「曾跟HIV女滾床」 長相遭網瘋傳
有53萬訂閱的YouTuber頻道「好機車」最新上傳一段新影片，提到一名外國實況主「Harrison」最近來到台灣，過去他去到不同的國家，都和當地許多女性發生關係，而且還會偷偷拍攝影片轉賣，除此之外，影片當中還揭露他曾經在泰國跟一位女性發生關係後，才得知對方有HIV病毒，而且全程沒有防護措施，而現在該外國實況主人在台灣，「好機車」呼籲台灣女性千萬不要受害，其實況主的長相也在網路社群瘋傳。
記者張嘉哲/綜合報導
YouTuber「好機車」日前表示，他們熬夜10小時才做出這隻影片，但很可能會被黃標，希望大家可以廣為傳播影片。內容提到充滿爭議的kick平台外國直播主Harrison，特別喜歡跟所有年齡層的女性下手且完全沒有底線，爆出他曾經在泰國與未成年女孩以及跨性別女性發生關係，結果眾多女性中，有一位擁有HIV病毒，過程並沒有任何的防護措施。
而這個消息，Harrison自己也曾經在直播當中揭露，當時他也非常驚訝直言「為什麼她沒告訴我？」好機車表示，Harrison來台後開直播提到，自己過去在日本短短89天之內就和23名女性有過互動，因此在日本的食住問題都不用花到錢，還很自豪地說「89天就遇見23位女性，這比大多數日本男生一生中會見到的女孩還要多」。
好機車說，目前Harrison已經來台超過一周的時間，這段時間內完全沒有花到任何一毛錢，他在這段期間都只跟同一位女孩相處發展，後來他告訴這位女孩他必須要離開了，原因是他要「開始尋找新妹」，更在直播中表示「我要去派對，希望能遇見好女孩」，好機車也呼籲「有與Harrison相處超過一周的女性建議趕快去進行檢查」。
而目前影片上架11小時，觀看次數已經突破33萬，打開PTT以及Dcard等社群，都可以看到有人不斷轉傳提醒身邊女性友人，正逢跨年夜大家可能飲酒作樂，但千萬要保護好自己！好機車也強調，希望可以將這個消息散佈到各個社群平台，希望不要有台灣人繼續受害。