國中生遭彈簧刀攻擊身亡！學生聯絡簿曝心得 「到底有多大仇恨」
新北一名國三的男學生遭到別班的男同學持彈簧刀攻擊致死，起因只是因為一名女同學因不滿男學生喝止她「別班的人不該進來」，女同學憤而找「乾哥」來理論，結果釀成悲劇，事件引起社會廣大議論。然而位於教學第一線的林老師就分享同樣是國三生對於此案的看法，讓網友看看孩子們心中的想法，引起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
林老師透過聯絡簿和學生進行對談，並將學生對於割喉案的事件心得發布在臉書上，當時時空背景為26日，國三生消息是仍在搶救當中。有幾位同學寫下「為什麼他會有彈簧刀？家中的人知道嗎？有阻止嗎？然後雖然學校是受害者，但明知前科累累有多加注意嗎？」、「為什麼會帶刀到學校啊？而且還不是美工刀而是彈簧刀，父母不知道學校不能帶刀嗎？」
也有同學不解的說「第一想法是，到底是有多大的仇恨，怎麼會直接拿刀往同學身上重要部位砍呢？結果，竟然只是因為這種小事」、「他為了幫那個女生出頭，讓自己吃上官司根本沒必要，用講得把事情講開就好了，動手就太不理智了，不要太衝動！
而貼文曝光後，不少網友也表示「家庭功能不彰才是最大的問題，還有就是台灣對小孩的情緒教育不重視真的很嚴重，家長只想把小孩丟給學校管，學校的資源根本不足，輔導老師在學校也只是規定需要配置」、「拿相關議題給孩子寫感想是真的很好，也能夠反思獨立的見解，以及培養他們對議題的敏感度」。
※【NOWnews 今日新聞
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