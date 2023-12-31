苗栗卓蘭露營區3歲童落水！父親緊急救人也失蹤　送往醫院均不治

限5天！7-11跨年夜「借行動電源6元」　全家衛生紙「買1串送2串」

▲超商本周會員優惠好康出爐，若是跨年夜手機沒電，衝7-11租借第一小時6元；全家祭出衛生紙「買1串送2串」，另有多款買一送一商品。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周會員優惠好康出爐，若是跨年夜手機沒電，衝7-11租借第一小時6元；全家祭出衛生紙「買1串送2串」，另有多款買一送一商品。（圖／記者葉政勳攝）

家庭消費中心／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11因應跨年檔期促銷，本周「超值五六日」活動暫停。迎接2024年到來，7-11主打咖啡優惠，在線上APP、線下門市同步開跑優惠，門市有「奶系列」指定品項任選第2杯6折，APP寄杯則有精品美式、濃萃美式買7送7。

🔎7-11咖啡優惠懶人包：濃萃美式買7送7、精品美式買7送7（點此連結）

我是廣告 請繼續往下閱讀
跨年出去玩通宵，最怕手機沒電，目前全台6千間7-11門市ibon機台都可租借行動電源，即日起輸入「ibon」優惠碼，享第1小時半價6元（原價1小時12元、最高收費24小時36元），可甲地借、乙地還，2024年1月2日前租借行動電源，再抽東京雙人來回機票。

▲跨年夜手機沒電衝7-11，輸優惠碼租借行動電源第1小時6元。（圖／爆廢公社）
▲跨年夜手機沒電衝7-11，輸優惠碼租借行動電源第1小時6元。（圖／爆廢公社）
🟡全家便利商店
全家會員優惠自12月27日至2024年1月1日限時6天，本周DM有20款商品，買一送一商品是香蕉脆片平均50元、盛香珍奶油曲奇平均40元。此外，五月花厚棒衛生紙祭出「買1送2」，平均每串86元。

▲全家會員優惠至2024年1月1日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠至2024年1月1日。（圖／業者提供）
全家「康康五」限時12月29日至2024年1月1日，本周7樣商品折扣幅度達5折。現煮飲品優惠是特大杯美式買一送一，冰熱不限，平均單杯30元。

此外，另有FMC天然水610ml平均10元、WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕平均25元、農心起司風味辛炒麵平均38元、EVA長榮嚴選米果隨手包平均14元、加倍佳壁虎造型軟糖平均30元、Bon O Bon巧克力平均6元。

▲全家「康康5」優惠至2024年1月1日。（圖／業者提供）
▲全家「康康5」優惠至2024年1月1日。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，12月27日至12月31日到門市購買指定商品享優惠，售完為止。在10款促銷商品中，共有兩款買一送一，且都是能量飲料，對跨年夜來說很實用，奇動能量飲熱帶百香果平均20元，以及PowerBOMB能量飲料平均15元。

▲萊爾富「限時殺5日」限定優惠活動。（圖／業者提供）
▲萊爾富「限時殺5日」限定優惠活動。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

7-11、全家跨年優惠！美式買1送1、拿鐵寄杯37元　霜淇淋2支59元

7-11招牌驚見「藏1聖誕彩蛋」美翻！萬人朝聖爆雞皮：超細節

7-11龍年福袋2024曝光！53款開箱「最低299元」　頭獎送瑪莎拉蒂

2024新年快樂！LINE免費貼圖30組完整版　跨年祝福、元旦早安必備

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選