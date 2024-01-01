2024新年快樂！元旦貼圖免費下載　「祝福語、長輩圖、賀詞」整理

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龍馬精神
飛龍在天
龍年大吉
龍年吉祥
錢錢龍來
龍躍鳳鳴
龍瑞盈門
龍年賀喜
龍騰虎躍
龍轉乾坤
龍年祥雲
龍來運轉
龍送吉祥
福龍迎祥
龍舞春風
金龍報喜
龍飛雲翔
龍年行大運
🟡2024元旦情侶告白
你是整年的陪伴，也是年末的驚喜。
新年的煙花再響，也沒有我想你那麼想。
我和你跨過分秒，願也可以跨過餘生歲月。
陪我碎碎念念的人，一定要一起歲歲年年。
倒數是你，煙火也是你。
你在身邊，比煙火更絢爛。
想見你，新年才有意義。
別人都祝你新年快樂，我祝你年年愛我。
這一年故事很簡單，遇見了你我很喜歡。
前路漫漫，願不負眾望，不失所望。
🟡2024元旦打卡文案
ᑋᵉᑊᑊᵒ ᵕ̈✨ ◡̈ 解鎖新的一年🎉
🍓ʜᴀ͟ᴘ͟ᴘ͟ʏ ᴇᴠᴇʀʏᴅᴀʏ̆̈ ♥
🌈ᑋᵉᑊᑊᵒ ᵕ̈ ²⁰²⁴🌈
Ħαρρʏ Иɛω Ƴɛαя ˃̶͈🐽˂̶͈ 下一個365天，也要充滿熱愛
ℍ𝕒𝕡𝕡𝕪 ℕ𝕖𝕨 𝕐𝕖𝕒𝕣 🎊
煙火向星辰，所願皆成真
ᴴᴬᴾᴾᵞ ᴺᴱᵂ ᵞᴱᴬᴿ🧨
❥┋歲歲常歡愉
❥┋年年皆勝意
♡⃝ ʜᴇʟʟᴏ ◡̈ ☽⋆²⁰²⁴
你好，日歷的第.一頁
✧˖ꀿªᵖᵖᵞ 𝚝𝚒𝚖𝚎 ²⁰²⁴♡
所有煩心就此劇終
所有開心有始無終
𝟚𝟘𝟚𝟛𝗯𝘆𝗲𝗯𝘆𝗲 𝟚𝟘𝟚𝟜𝗵𝗶𝗵𝗶 ⭐
🚂本次列車通往𝟚𝟘𝟚𝟜 幸福列車
🚫禁止攜帶煩惱／悲傷／痛苦等危險物品
✊🏻保管好您健康、財富、快樂等貴重物品
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