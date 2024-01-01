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2024新年快樂！元旦貼圖免費下載　「祝福語、長輩圖、賀詞」整理

▲2024新年快樂！LINE元旦貼圖免費下載，龍年祝福語、長輩圖、賀詞一次看。（圖／取自photoAC）
▲2024新年快樂！LINE元旦貼圖免費下載，龍年祝福語、長輩圖、賀詞一次看。（圖／取自photoAC）

記者黃韻文／綜合報導

告別2023、迎接2024！想祝福親友2024新年快樂祝福，除了LINE有免費「元旦貼圖」能下載，《NOWnews》另外整理元旦長輩圖、2024新年快樂賀詞，一鍵另存下載到手機相簿，元旦問候早安相當應景。另外新年祝福語不可少，輕鬆傳達心意，不怕詞窮。

🟡元旦免費LINE貼圖

元旦問早安，應景貼圖最方便，《NOWnews》整理LINE官方貼圖小舖，以及不在架上的隱藏版，合計多達30組貼圖，其中超過10多組都推出「新年快樂」圖樣，快把握時間下載。

🔎LINE免費貼圖30組完整版！元旦早安必備（點此下載）

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▲跟2023年說晚安、2024新年快樂！LINE免費貼圖完整30組，跨年祝福、元旦早安限時下載。（圖／LINE、記者整理）
▲LINE免費貼圖完整30組，祝福2024新年快樂、元旦早安限時下載。（圖／LINE、記者整理）
🟡新年快樂龍年元旦祝福語

龍馬精神
飛龍在天
龍年大吉
龍年吉祥
錢錢龍來
龍躍鳳鳴
龍瑞盈門
龍年賀喜
龍騰虎躍
龍轉乾坤
龍年祥雲
龍來運轉
龍送吉祥
福龍迎祥
龍舞春風
金龍報喜
龍飛雲翔
龍年行大運

▲2024年是龍年，與「龍」相關祝賀詞最熱門。（圖／翻攝自小紅書）
▲2024年是龍年，與「龍」相關祝賀詞最熱門。（圖／翻攝自小紅書）
🟡2024元旦情侶告白

你是整年的陪伴，也是年末的驚喜。

新年的煙花再響，也沒有我想你那麼想。

我和你跨過分秒，願也可以跨過餘生歲月。

陪我碎碎念念的人，一定要一起歲歲年年。

倒數是你，煙火也是你。

你在身邊，比煙火更絢爛。

想見你，新年才有意義。

別人都祝你新年快樂，我祝你年年愛我。

這一年故事很簡單，遇見了你我很喜歡。

前路漫漫，願不負眾望，不失所望。

🟡2024元旦打卡文案

ᑋᵉᑊᑊᵒ ᵕ̈✨ ◡̈ 解鎖新的一年🎉

🍓ʜᴀ͟ᴘ͟ᴘ͟ʏ ᴇᴠᴇʀʏᴅᴀʏ̆̈ ♥

🌈ᑋᵉᑊᑊᵒ ᵕ̈ ²⁰²⁴🌈

Ħαρρʏ Иɛω Ƴɛαя ˃̶͈🐽˂̶͈ 下一個365天，也要充滿熱愛

ℍ𝕒𝕡𝕡𝕪 ℕ𝕖𝕨 𝕐𝕖𝕒𝕣 🎊

煙火向星辰，所願皆成真

ᴴᴬᴾᴾᵞ ᴺᴱᵂ ᵞᴱᴬᴿ🧨
❥┋歲歲常歡愉
❥┋年年皆勝意

♡⃝ ʜᴇʟʟᴏ ◡̈ ☽⋆²⁰²⁴
你好，日歷的第.一頁

✧˖ꀿªᵖᵖᵞ 𝚝𝚒𝚖𝚎 ²⁰²⁴♡
所有煩心就此劇終
所有開心有始無終

𝟚𝟘𝟚𝟛𝗯𝘆𝗲𝗯𝘆𝗲 𝟚𝟘𝟚𝟜𝗵𝗶𝗵𝗶 ⭐

🚂本次列車通往𝟚𝟘𝟚𝟜 幸福列車
🚫禁止攜帶煩惱／悲傷／痛苦等危險物品
✊🏻保管好您健康、財富、快樂等貴重物品

🟡新年快樂圖片、賀卡

FORMOSA!貼圖酷」提供免費早安圖、晚安圖，除了2024最新早安長輩圖，還有2024新年快樂賀卡，電腦版右鍵可另存圖片，手機長按圖片也能下載，祝福親友最新潮。

▲▼2024新年快樂祝福圖片。（圖／FORMOSA!貼圖酷）
▲▼2024新年快樂祝福圖片。（圖／FORMOSA!貼圖酷）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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