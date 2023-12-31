別被早上太陽騙！跨年夜變天「越晚越冷」 6地區飄雨看煙火
今（31）日跨年準備迎接2024年，上午各地天氣晴朗、陽光露臉，不過午後開始東北季風增強，跨年夜到元旦，包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地區都將有局部雨勢，提醒民眾外出看煙火、演唱會務必攜帶雨具，氣溫部分，在中部以北、東北部空曠地區低溫有機會降到攝氏12至14度，市區低溫也僅攝氏14至16度，保暖衣物仍要做足準備。
記者張志浩／綜合報導
今日跨年來自華南到南海北部的水氣漸漸消散，不過氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，「中午前後東北季風就下來了」，天氣風險公司分析師吳聖宇也指出，今晚跨年夜的天氣，在迎風面持續會有短暫陣雨，最受矚目的台北101大致為陰天、偶有短暫飄雨，西半部則是以多雲為主，整體來說降雨不會太多，但迎風面地區的民眾，外出仍要記得帶雨具。
氣溫部分，今日因東北季風增強，冷空氣跟著南下，中部以北、東北部空曠低溫攝氏12至14度，市區低溫攝氏14至16度，雖然不是很冷，但仍要帶足夠的衣物保暖。明天元旦（1月1日）白天，北部、東北部偏涼，高溫只有攝氏17至19度，花東攝氏20至22度，中南部攝氏23至25度左右，明晚到週二（1月2日）清晨，受輻射冷卻影響，中北部、東北部空曠地區低溫只有攝氏12度上下。
吳聖宇提醒，元旦清晨，同樣受東北季風影響，迎風面雲層較厚，甚至有點下雨，看見曙光機率較低，但西半部機會較高，元旦白天開始，迎風面仍有一定的降雨機率，週二東北季風減弱，天氣轉好，下一波東北季風預計在週三（1月3日）報到，但強度有限，僅迎風面降雨略增多，其它地方不受影響。
週四（1月4日）東北季風馬上減弱，週五至週六（1月5日至1月6日）高壓迴流偏東到東南風影響，各地降雨少、天氣穩定，預計下週日（1月7日）才會有另一股較強的冷空氣南下，北部、東半部降雨會增多，溫度下降幅度也較大，實際影響程度還有待觀察。