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肯德基爺爺跨年夜送大禮包！最新優惠代碼瘋傳　12元蛋塔錯過超虧

▲肯德基爺爺陪你跨年夜、元旦！最新優惠代碼超適合派對點餐，12元蛋塔最後一個月開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基爺爺陪你跨年夜、元旦！最新優惠代碼超適合派對點餐，12元蛋塔最後一個月開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

肯德基爺爺陪你跨年夜、元旦！肯德基除了有官方活動「秋高氣爽胃口好」的活動系列之外，過去與各大企業跟因應節日的「優惠代碼」，因為還沒過期最近被網友廣為使用，像是有12元的蛋塔、多人餐的超值組合，適合跨年派對等等。《NOWnews》也特別幫大家一文整理，把握最後的機會，跨年夜吃起來！

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記者實測使用肯德基官網於日前訂餐，發現這組「23951」的CP值真的超級高，只要在2024年1月31日以前到肯德基點餐機上打上優惠碼，就能夠用359元的價格買到兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊，而根據官網售價，扣除上校雞塊分享盒原價210元後，剩餘149元除以12顆蛋塔，平均一顆蛋塔竟然只要12元，對比單點一顆45元來說，三折不到超划算。

▲肯德基萬聖節推出「調皮搗蛋蛋撻」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基爺爺優惠代碼「23951」CP值超高，就能夠用359元的價格買到兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊。（圖／記者蕭涵云攝）
不過經過實測之後，一筆訂單僅能使用「一組優惠碼」，但是同組優惠碼並沒有「限制使用數量」，因此當時記者因應人數，最終下訂三組，就能獲得60塊雞塊+36顆蛋塔，只要1080元，真的相當便宜！非常適合跨年夜有開派對的民眾，實現蛋塔自由就趁現在！

《NOWnews》也幫大家整理派對多人餐的優惠代碼給大家參考，跨年派對想點肯德基的話，優惠代碼任君挑選：

🟡「23842」售價359元：5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+2杯中杯百事可樂。

🟡「23910」售價399元：5塊咔啦脆雞+上校雞塊8個+蛋塔3顆+3杯小杯百事可樂

🟡「23794」售價429元：原味蛋塔6入禮盒+2塊青花椒香麻脆雞(辣)+2塊咔啦脆雞+墨西哥莎莎雞腿捲+3杯小杯百事可樂

▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+2杯中杯百事可樂，只要輸入優惠代碼「23842」就能用359元購入。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡「13545」售價358元：5塊炸雞桶+點心盒D（4塊上校雞塊+原味蛋塔）+點心盒F（原味蛋塔+小薯+2杯檸檬紅茶)

🟡「13584」售價385元：5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+點心盒B（雙色轉轉QQ球一份+小薯)

而單人餐部分也可當作是派對參加點，有許多在派對餐優惠當中吃不到的漢堡類、烤雞等等，以下是點心組合、單人餐優惠代碼也是任君挑選：

🟡「40553」售價79元：4塊上校雞塊+1顆原味蛋塔+小杯經典奶茶。官網價格換算4塊雞塊49元+經典冰奶茶38元一共87元，折價8元送一顆蛋塔。

🟡「13569」售價77元：咔啦脆雞+原味蛋塔+檸檬紅茶小杯。官網價格換算蛋塔45元+檸檬紅茶小杯31元一共76元，加1元就能享用咔啦脆雞。

▲肯德基經常都會跟企業配合節日推出許多優惠代碼，只不過因為代碼太多，許多隱藏優惠都被遺忘。（圖/肯德基提供）
▲肯德基經常都會跟企業配合節日推出許多優惠代碼，雖然還沒過期但都會被遺忘，超值優惠把握最後時間開吃！（圖/肯德基提供）
🟡「13456」售價120元：2顆蛋塔+咔啦雞腿堡+1杯小杯飲料。官網換算價格小杯飲料31元+蛋塔2顆90元，折價1元送一顆咔啦雞腿堡。

🟡「23843」售價105元：咔啦雞腿堡+蛋塔2顆。官網換算價格咔啦雞腿堡單點115元，折價10元送兩顆蛋塔。

🟡「23819」售價111元：咔啦雞腿堡+蛋塔+檸檬紅茶小杯。官網換算價格咔啦雞腿堡單點115元，折價4元送1顆蛋塔+1杯小杯飲料。

🟡「13433」售價107元：義式香草烤雞2塊+蛋塔1顆。官網換算價格蛋塔45元，烤雞一塊只要31元。

至於麥當勞，歡樂送12月20日至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠哦！

▲麥當勞歡樂送最新「買一送一」優惠碼曝光，輸入「10NUG」可享勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱) 5款「買一送一」優惠，麥克雞塊相當於「買10送10」有夠嗨。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞歡樂送最新「買一送一」優惠碼曝光，歡樂送輸入「10NUG」可享勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱) 5款「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

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