肯德基爺爺跨年夜送大禮包！最新優惠代碼瘋傳　12元蛋塔錯過超虧

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不過經過實測之後，一筆訂單僅能使用「一組優惠碼」，但是同組優惠碼並沒有「限制使用數量」，因此當時記者因應人數，最終下訂三組，就能獲得60塊雞塊+36顆蛋塔，只要1080元，真的相當便宜！非常適合跨年夜有開派對的民眾，實現蛋塔自由就趁現在！
《NOWnews》也幫大家整理派對多人餐的優惠代碼給大家參考，跨年派對想點肯德基的話，優惠代碼任君挑選：
🟡「23842」售價359元：5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+2杯中杯百事可樂。
🟡「23910」售價399元：5塊咔啦脆雞+上校雞塊8個+蛋塔3顆+3杯小杯百事可樂
🟡「23794」售價429元：原味蛋塔6入禮盒+2塊青花椒香麻脆雞(辣)+2塊咔啦脆雞+墨西哥莎莎雞腿捲+3杯小杯百事可樂
🟡「13545」售價358元：5塊炸雞桶+點心盒D（4塊上校雞塊+原味蛋塔）+點心盒F（原味蛋塔+小薯+2杯檸檬紅茶)
🟡「13584」售價385元：5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+點心盒B（雙色轉轉QQ球一份+小薯)
而單人餐部分也可當作是派對參加點，有許多在派對餐優惠當中吃不到的漢堡類、烤雞等等，以下是點心組合、單人餐優惠代碼也是任君挑選：
🟡「40553」售價79元：4塊上校雞塊+1顆原味蛋塔+小杯經典奶茶。官網價格換算4塊雞塊49元+經典冰奶茶38元一共87元，折價8元送一顆蛋塔。
🟡「13569」售價77元：咔啦脆雞+原味蛋塔+檸檬紅茶小杯。官網價格換算蛋塔45元+檸檬紅茶小杯31元一共76元，加1元就能享用咔啦脆雞。
🟡「13456」售價120元：2顆蛋塔+咔啦雞腿堡+1杯小杯飲料。官網換算價格小杯飲料31元+蛋塔2顆90元，折價1元送一顆咔啦雞腿堡。
🟡「23843」售價105元：咔啦雞腿堡+蛋塔2顆。官網換算價格咔啦雞腿堡單點115元，折價10元送兩顆蛋塔。
🟡「23819」售價111元：咔啦雞腿堡+蛋塔+檸檬紅茶小杯。官網換算價格咔啦雞腿堡單點115元，折價4元送1顆蛋塔+1杯小杯飲料。
🟡「13433」售價107元：義式香草烤雞2塊+蛋塔1顆。官網換算價格蛋塔45元，烤雞一塊只要31元。
至於麥當勞，歡樂送12月20日至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠哦！