藏壽司3款鮭魚每貫20元！爭鮮隱藏優惠：鮭魚、鮮蝦「2+1貫」30元

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藏壽司默默回鮭初心，推出「感蟹鮭來」新菜8品，包括「奶油乳酪鮭魚」、「炙烤起司鮭魚」、「炙烤照燒鮭魚」3款都是「每貫20元」好划算！還有蒲燒鮭魚、燒炙鮭魚肚則是每貫40元；而生鮭魚脂、醬油漬鮭魚卵軍艦、軟殼蟹天婦羅海苔卷都是80元就能開吃。
📌爭鮮古亭店改裝開幕！隱藏優惠：鮭魚、鮮蝦「2+1貫」30元
爭鮮古亭店改裝新開幕，整月祭出優惠，即日起至12月31日，內用焦糖鮭魚「加量1+1貫」優惠價40元（原價60元）；內用單筆消費滿300元且GOOGLE評論，即可抽獎1次；內用30分鐘內完食且消費滿240元，再送實用旅行包面紙1包；外帶限定餐盒優惠100元起。
更好康的是，2024年1月1日至1月7日，內用烤鮭魚肚「2+1貫」優惠價30元；1月8日至1月14日，內用北海道厚鮮干貝「1+1貫」優惠價60元；1月15日至1月21日，內用鮮蝦壽司「2+1貫」優惠價30元；1月22日至1月28日，內用焦糖鮭魚「1+1貫」優惠價40元。
📌台灣壽司郎X《SPY×FAMILY 間諜家家酒》聯名集點3款週邊
台灣壽司郎X《SPY×FAMILY 間諜家家酒》聯名集點活動，於壽司郎店內單筆消費滿 300 元，即可獲得 1 點。
第一彈即日起集滿 4 點，可兌換兌換「壽司郎.間諜家家酒 2024 桌曆」乙組（全台限量 30000 個）；第二彈2024年1月2日起集滿 6 點，兌換「壽司郎.間諜家家酒 醬料碟」乙組（款式共 2 款，全台限量 18000 個）；第三彈2024年1月9日起集滿10點，可兌換「壽司郎.間諜家家酒 小提包」乙組（全台限量 9000 個），數量有限換完為止。