2024跨年夜5亮點曝！安心亞戰袍最辣　高雄「有人拿刀」變原子筆

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安心亞今年在新竹開唱，出場一身火辣的深V馬甲戰袍搭配綠色外套，讓現場氣氛嗨到最高點，帶來組曲《愛得起》、《呼呼》、《乖乖牌》、《女孩，站出來》等歌曲，然而隨著表演循序漸進，安心亞先是把綠色外套脫掉之後，最後在唱《女孩，站出來》時，把自己的熱褲給撕掉，背面還隱藏機關，辣臀直接秀出，好身材完全藏不住，被封為是今年跨年最辣歌手。
二、謝金燕姊姊大型道具全出籠！騎恐龍登台超驚艷
謝金燕這次暌違6年回歸高雄跨年晚會，除了在台上直接變裝，大秀110公分的長腿之外，還出動超多大型道具，像是小飛機、鞋子車甚至是巨型恐龍跟海盜船，全部都搬到舞台上，也為了迎接龍年，送給現場觀眾小恐龍，一連串演唱了〈甲你跳舞〉、〈潘朵拉〉、〈含淚跳恰恰〉、〈愛來愛去〉、到最後的〈姐姐〉等熱門歌曲，全程毫無冷場真的超嗨！
三、JESSI台中跨年晚會壓軸！出場學到台灣新國罵狂講笑翻
JESSI過去來到台灣活動時，就學到台灣的國罵，當時候在社群上引起討論，這次她擔任台中水湳跨年晚會壓軸，一身火辣裝扮登場就讓氣氛嗨到最高，後來又跟粉絲聊天想要學習新的台灣單字，結果有民眾教她「靠X」，JESSI好奇念了幾次後詢問是什麼意思，才得知跟韓文的「C8」意思接近，她立刻回「NO」，笑翻在場所有觀眾。
四、高雄跨年驚傳「有人拿刀」民眾狂奔！警方證實「刀變原子筆」
高雄跨年有意外小插曲！樂團「大象體操」在登台演出時，台下突然傳出一陣騷動，許多民眾往舞台後狂奔，場面一度失控，原因是因為有目擊民眾看到，一名20多歲戴帽子的男子與一位阿伯在爭執，並且手持6公分的水果刀，結果消息被傳開引起舞台下騷動，最後現場在晚間9點12分恢復平靜，事後警方查證後發現，男子手上拿的是原子筆，現場並無刀具，也沒有發現可疑人士導致其傷害，不過現場因為推擠，還是有些民眾輕傷。
五、天團Energy現身五月天演唱會嗨爆！相信音樂狂暗示「有望成為同門」
五月天在歷經風雨之後，跨年在台中洲際棒球場熱力開唱，然而2023年4月才剛擔任五月天演唱會嘉賓的Energy，日前一度傳出要加入五月天的經紀公司「相信音樂」，但是一直都沒有進一步消息，然而在跨年演唱當中，播出的VCR當中，Energy就驚喜出現在片段當中，加上相信音樂最近在社群多次上傳有關Energy成員的相關圖片，還預告「2024.01.01 Coming Soon」，讓不少人期待Energy真的會加入相信音樂重返歌壇，歌迷興奮到爆炸！