2024跨年卡司出場順序！台北、台中、台南、高雄演唱會煙火直播

2024跨年夜5亮點曝！安心亞戰袍最辣　高雄「有人拿刀」變原子筆

▲安心亞今年在新竹唱跨年，性感鏤空戰袍被封為是今年跨年最辣歌手！精心打扮秀好身材被讚爆。（圖／百鴻揚娛樂提供）
▲安心亞今年在新竹唱跨年，性感鏤空戰袍被封為是今年跨年最辣歌手！精心打扮秀好身材被讚爆。（圖／百鴻揚娛樂提供）

記者張嘉哲/綜合報導

各個縣市的2024跨年晚會在倒數聲下都順利落幕，今年因為疫情已經全面趨緩開放，邀請到許多國外歌手到台灣一起陪粉絲跨年，各地的卡司陣容都相當強，且歌手也非常賣力的演出！也被網友封這是近幾年最棒的跨年夜。《NOWnews》也特別整理出今年2023年5大亮點，其中包括安心亞出場超辣鏤空馬甲戰袍備受關注之外，還有謝金燕姊姊也是不遑多讓，直接出動各種大型道具，把恐龍都給騎上台！一起來看看今年跨年夜到底有多精彩吧！

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一、安心亞火辣馬甲戰袍登場！歌迷封神「今年跨年最辣」

安心亞今年在新竹開唱，出場一身火辣的深V馬甲戰袍搭配綠色外套，讓現場氣氛嗨到最高點，帶來組曲《愛得起》、《呼呼》、《乖乖牌》、《女孩，站出來》等歌曲，然而隨著表演循序漸進，安心亞先是把綠色外套脫掉之後，最後在唱《女孩，站出來》時，把自己的熱褲給撕掉，背面還隱藏機關，辣臀直接秀出，好身材完全藏不住，被封為是今年跨年最辣歌手。

▲安心亞火辣唱跨年。（圖／百鴻揚娛樂提供）
▲安心亞火辣唱新竹跨年，量身打造的戰袍被網友封為是2024跨年最辣！（圖／百鴻揚娛樂提供）
二、謝金燕姊姊大型道具全出籠！騎恐龍登台超驚艷

謝金燕這次暌違6年回歸高雄跨年晚會，除了在台上直接變裝，大秀110公分的長腿之外，還出動超多大型道具，像是小飛機、鞋子車甚至是巨型恐龍跟海盜船，全部都搬到舞台上，也為了迎接龍年，送給現場觀眾小恐龍，一連串演唱了〈甲你跳舞〉、〈潘朵拉〉、〈含淚跳恰恰〉、〈愛來愛去〉、到最後的〈姐姐〉等熱門歌曲，全程毫無冷場真的超嗨！

▲謝金燕。（圖／民視提供）
▲謝金燕大型道具全部搬上台，小飛機、恐龍全部出籠，全場熱力演唱沒有冷場。（圖／民視提供）
三、JESSI台中跨年晚會壓軸！出場學到台灣新國罵狂講笑翻

JESSI過去來到台灣活動時，就學到台灣的國罵，當時候在社群上引起討論，這次她擔任台中水湳跨年晚會壓軸，一身火辣裝扮登場就讓氣氛嗨到最高，後來又跟粉絲聊天想要學習新的台灣單字，結果有民眾教她「靠X」，JESSI好奇念了幾次後詢問是什麼意思，才得知跟韓文的「C8」意思接近，她立刻回「NO」，笑翻在場所有觀眾。

▲JESSI台中跨年夜性感開唱。（圖／三立提供）
▲JESSI台中跨年夜性感開唱，帶來一連串經典歌曲，而且還學到新的台灣國罵，笑翻不少觀眾。（圖／三立提供）
四、高雄跨年驚傳「有人拿刀」民眾狂奔！警方證實「刀變原子筆」

高雄跨年有意外小插曲！樂團「大象體操」在登台演出時，台下突然傳出一陣騷動，許多民眾往舞台後狂奔，場面一度失控，原因是因為有目擊民眾看到，一名20多歲戴帽子的男子與一位阿伯在爭執，並且手持6公分的水果刀，結果消息被傳開引起舞台下騷動，最後現場在晚間9點12分恢復平靜，事後警方查證後發現，男子手上拿的是原子筆，現場並無刀具，也沒有發現可疑人士導致其傷害，不過現場因為推擠，還是有些民眾輕傷。

▲高雄跨年晚會驚傳持刀原來是原子筆，市長陳其邁：演出正常進行中，務必讓民眾能夠玩的開心，也能夠安全，這個是我們最高的一個原則。(圖／記者郭俊暉2023.12.31)
▲高雄跨年晚會驚傳有人拿刀，造成民眾恐慌逃跑，警方隨後查證拿的不是刀，而是原子筆。(圖／記者郭俊暉2023.12.31)
五、天團Energy現身五月天演唱會嗨爆！相信音樂狂暗示「有望成為同門」

五月天在歷經風雨之後，跨年在台中洲際棒球場熱力開唱，然而2023年4月才剛擔任五月天演唱會嘉賓的Energy，日前一度傳出要加入五月天的經紀公司「相信音樂」，但是一直都沒有進一步消息，然而在跨年演唱當中，播出的VCR當中，Energy就驚喜出現在片段當中，加上相信音樂最近在社群多次上傳有關Energy成員的相關圖片，還預告「2024.01.01 Coming Soon」，讓不少人期待Energy真的會加入相信音樂重返歌壇，歌迷興奮到爆炸！

▲五月天與歌迷一起迎接2024年。（圖／相信音樂提供）
▲五月天與歌迷一起迎接2024年，在演唱會當中VCR出現「天團Energy」的畫面，讓人期待Energy是否真的有機會跟五月天成為同門。（圖／相信音樂提供）

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