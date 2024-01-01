2024跨年晚會最強MVP出爐！觀眾「答案」超一致：歷史級演出太扯

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貼文曝光後，不少觀眾紛紛留言投票「YOASOBI那場真的有夠扯......頂級韓團伴舞誰能做到」、「YOASOBI夢幻聯動超多頂大咖韓團，真的超扯」、「YOASOBI那種大場面，加上開全麥真的誰都會認輸」、「台北華莎真的也很強，但是YOASOBI的夢幻聯動太無敵了」、「動力火車、金世正、YOASOBI今年前三」、「YOASOBI是不敗神話舞台，這個歷史級的舞台真的會被保留很久」。
而觀眾之所以投給日本天團「YOASOBI」，而不是投給台灣跨年場的原因，是因為YOASOBI在日本NHK第74回「紅白歌合戰」當中，演唱《我推的孩子》主題曲、同時在YouTube點閱率已經突破3.9億的神曲《IDOL》，不僅全開麥展現超強唱功之外，YOASOBI還有超強伴舞團，包括韓團Stray Kids、SEVENTEEN、MISAMO、LE SSERAFIM、JO1、NewJeans；櫻坂46、乃木坂46、NiziU輪番上陣伴舞，完全是頂級偶像團體的夢幻出演。
當時演出讓整個聊天室全部暴動，不少日韓網友都不敢相信會出現這種大場面，表示「看過史上最扯舞台.....韓國超頂偶像團體幫忙伴舞超神」、「NewJeans跟SEVENTEEN幫忙伴舞實在太厲害了！」、「看到都傻眼了，這種夢幻聯動連買票都看不到的，史詩級演出」而NHK也在YouTube剪出精華片段，短短4小時就馬上突破29萬觀看，YOASOBI的魅力實在相當驚人。