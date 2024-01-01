2024跨年卡司出場順序！台北、台中、台南、高雄演唱會煙火直播

2024跨年晚會最強MVP出爐！觀眾「答案」超一致：歷史級演出太扯

▲2024跨年晚會在各地璀璨煙火以及安可歌手的賣力演出之下順利落幕，那麼誰是你心中表演的MVP呢？（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.31）
▲2024跨年晚會在各地璀璨煙火以及安可歌手的賣力演出之下順利落幕，那麼誰是你心中表演的MVP呢？（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.31）

記者張嘉哲/綜合報導

2024跨年晚會在各地璀璨煙火以及壓軸歌手的賣力演出之下順利落幕！新的一年也正式到來，今年台灣的跨年卡司各地都邀請到許多大咖，韓星也有多位來台，讓歌迷大讚今年跨年晚會真的看得很過癮。對此，就有網友討論「2024跨年晚會表演當中，大家覺得MVP是誰？」貼文引起廣大迴響，其中日本天團YOASOBI壓倒性的勝利，因為她們在2023年的最後，創造了一段「歷史級的演出」，讓粉絲看得瞠目結舌。

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許多網友在PTT貼文指出「今年各地的跨年節目都差不多告一段落了，大家覺得2024跨年表演的MVP是誰呢？前兩年有羅志祥霸氣撐場，但今年他不唱跨年，大家心目中最強的演出是誰？」

貼文曝光後，不少觀眾紛紛留言投票「YOASOBI那場真的有夠扯......頂級韓團伴舞誰能做到」、「YOASOBI夢幻聯動超多頂大咖韓團，真的超扯」、「YOASOBI那種大場面，加上開全麥真的誰都會認輸」、「台北華莎真的也很強，但是YOASOBI的夢幻聯動太無敵了」、「動力火車、金世正、YOASOBI今年前三」、「YOASOBI是不敗神話舞台，這個歷史級的舞台真的會被保留很久」。

▲YOASOBI紅白唱破億神曲《IDOL》，結果伴舞群都是日韓頂尖的偶像級團體，被狂讚是歷史級演出。（圖/YT@NHK MUSIC）
▲YOASOBI紅白唱破億神曲《IDOL》，結果伴舞群都是日韓頂尖的偶像級團體，被狂讚是歷史級演出。（圖/YT@NHK MUSIC）
而觀眾之所以投給日本天團「YOASOBI」，而不是投給台灣跨年場的原因，是因為YOASOBI在日本NHK第74回「紅白歌合戰」當中，演唱《我推的孩子》主題曲、同時在YouTube點閱率已經突破3.9億的神曲《IDOL》，不僅全開麥展現超強唱功之外，YOASOBI還有超強伴舞團，包括韓團Stray Kids、SEVENTEEN、MISAMO、LE SSERAFIM、JO1、NewJeans；櫻坂46、乃木坂46、NiziU輪番上陣伴舞，完全是頂級偶像團體的夢幻出演。

當時演出讓整個聊天室全部暴動，不少日韓網友都不敢相信會出現這種大場面，表示「看過史上最扯舞台.....韓國超頂偶像團體幫忙伴舞超神」、「NewJeans跟SEVENTEEN幫忙伴舞實在太厲害了！」、「看到都傻眼了，這種夢幻聯動連買票都看不到的，史詩級演出」而NHK也在YouTube剪出精華片段，短短4小時就馬上突破29萬觀看，YOASOBI的魅力實在相當驚人。

▲YOASOBI唱破億神曲《IDOL》，夢幻聯動頂級日韓偶像團體一起跳舞，場面嗨爆，連光看影片的觀眾都熱血沸騰。（圖/YT@NHK MUSIC）
▲YOASOBI唱破億神曲《IDOL》，夢幻聯動頂級日韓偶像團體一起跳舞，場面嗨爆，連光看影片的觀眾都熱血沸騰。（圖/YT@NHK MUSIC）

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