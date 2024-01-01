2024台北跨年「101煙火雪恥成功」！去年對比照曝 最大功臣是它
台北市政府每年所舉辦的「台北最High新年城跨年晚會」活動，每年因為有101絕美的壓軸煙火而備受關注，今年同樣有規劃總長300秒，1萬6000發的煙火陪民眾迎接2024新年，而由於去年飽受批評被稱是「近10年最爛的101煙火秀」，但今年在施放完畢之後，台北跨年煙火終於雪恥成功，獲得一片好評，不少在現場的觀眾表示「天氣好真的是最大功臣！去年真的是一場災難」。
記者張嘉哲/綜合報導
今年台北101跨年煙火主題為「彩色世界COLORFUL WORLD」，象徵疫情後回歸正常生活，迎向更彩色的世界，規劃總長300秒，約1萬6000發的煙火，更首次採用日本彩色煙火，並以國際衛星向全球實況轉播此次煙火盛況，不少國家媒體都有進行轉播。
而去年跨年101煙火秀，因為當天天候不佳，不僅下起細雨，天空也是霧茫茫一片，導致最後倒數完後，煙火的煙霧跟空氣中的霧氣融合，完全無法完整欣賞煙火的全貌，當時被網友稱「這是近10年最爛的101煙火秀」，台北101大樓營運長劉家豪還出面回應「感謝各界的意見，我們會虛心受教，因為天氣是不可控因素，導致很多設計環節沒有辦法被民眾看到」也表示會在2023年更加的突破。
結果這次101煙火秀終於雪恥成功，不少人看完之後在PTT貼文表示「今年的101煙火真的太漂亮啦！天氣真的好讚，乾淨的101看起來就是舒服」、「最大功臣就是好天氣，絕對是近幾年最美的101煙火」、「今年天空狀態簡直不要太好！很久沒有跨年這麼好天氣了」、「相較以往，顏色效果精緻度不同等級，加上天氣好大助陣！美到雞皮疙瘩」。
而《NOWnews》記者也連續兩年都到信義區觀賞101煙火，今年的天氣真的比去年好上很多，在能見度上遠勝去年，也因此在觀賞煙火時真的能夠看得非常清楚，加上今年又採用日本彩色的煙火，多變的色彩，讓人看得目不轉睛，只能說這次101煙火秀真的雪恥成功，也祝福各位讀者2024新年快樂！好運龍來！