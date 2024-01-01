台灣最強平價牛排不是孫東寶了！老饕改吃「這間」：後悔太晚知道

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貼文曝光後，不少人紛紛回應「這間真的超頂的，有的店有肉燥飯跟義大利麵吃到飽喔！」、「這間我喜歡很久了，一直都是平價牛排首選」、「超喜歡他們的濃湯，料超級多而且蘑菇很大塊」、「還有甜湯喔！有的時候是紫米粥或者仙草愛玉都有」、「內行都知道要吃這間啊，價位真的差不多，自助吧選擇大贏孫東寶」、「孫東寶平價牛排霸主位置換人很久了，人从众吃一次還會回訪」。
而事實上，人从众雖然在全台分店門市並不多，不過最近口碑相當不錯，其中最大特色就是，即便是屬於連鎖餐廳的牛排店，但是為了回饋消費者，到人从众用餐，一律免服務費，而店內只要點排餐的話就能夠享用店家的自助吧。
《NOWnews》記者也實際到去年才開幕的人从众信義永春店用餐過幾次，價位的部分落在250元至420元不等，只要點排餐之後，該家店有提供吐司、濃湯、甜湯、爆米花、肉燥飯、義大利麵、飲料機以及霜淇淋吃到飽。再對比孫東寶的190元至400元的價位區間，提供限量餐包、自助飲料吧及濃湯喝到飽的服務來看的話，人从众的性價比確實相對更高。
再看去吃過人从众的顧客Google評價，信義永春店的評價高達4.9顆星，不少食客表示「價格對得起品質的一家平價牛排店！」、「這家根本是被牛排耽誤的吐司專賣店，吐司超級好吃」、「牛排肉質軟嫩多汁，加上自助吧真的可以飽餐一頓，平價牛排的首選」、「無意間吃到這家真的驚艷到！有點太晚才知道，現在都固定來這家吃平價牛排」不難看出在這物價高漲的時代，同樣的價格，有多樣自助吧可選擇的人从众，在平價牛排激烈競爭市場中，殺出一條血路。