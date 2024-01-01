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台灣最強平價牛排不是孫東寶了！老饕改吃「這間」：後悔太晚知道

▲平價牛排是不少台灣人喜愛的類型，不論是夜市或者連鎖餐廳的牛排店，經常都可以在用餐時間看見人潮。（圖/記者張嘉哲攝）
▲平價牛排是不少台灣人喜愛的類型，不論是夜市或者連鎖餐廳的牛排店，經常都可以在用餐時間看見人潮。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

牛排的料理方式有許多種，因應不同的熟度也有不同的口感，以台灣來說，像是夜市裡面的牛排到連鎖的平價牛排都非常受歡迎，經濟實惠的價格只要經過店家都可以發現店內高朋滿座。然而說到台灣平價牛排的連鎖品牌，不少人都會想到以原塊肉著稱的「孫東寶」。不過，就有網友討論「大家有沒有吃過人从众，發現比孫東寶的CP值高非常多啊」。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「那天路過一家牛排店，我甚至店名都不知道怎麼念，只是很想吃牛排就走進去，問了店員才發現叫做人从众（音同人從眾），結果一吃發現CP值超級高，店內有免費的自助吧，只要點牛排可以濃湯無限喝、吐司無限吃，還有爆米花、飲料機、冰淇淋，有沒有人也喜歡人从众的？個人覺得比孫東寶好吃」。

▲網友討論台灣平價牛排中，一家名為「人从众」的店家可以跟孫東寶比拼，CP值更略勝一籌。（圖/Google評價）
▲網友討論台灣平價牛排中，一家名為「人从众」的店家可以跟孫東寶比拼，CP值更略勝一籌。（圖/Google評價）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「這間真的超頂的，有的店有肉燥飯跟義大利麵吃到飽喔！」、「這間我喜歡很久了，一直都是平價牛排首選」、「超喜歡他們的濃湯，料超級多而且蘑菇很大塊」、「還有甜湯喔！有的時候是紫米粥或者仙草愛玉都有」、「內行都知道要吃這間啊，價位真的差不多，自助吧選擇大贏孫東寶」、「孫東寶平價牛排霸主位置換人很久了，人从众吃一次還會回訪」。

而事實上，人从众雖然在全台分店門市並不多，不過最近口碑相當不錯，其中最大特色就是，即便是屬於連鎖餐廳的牛排店，但是為了回饋消費者，到人从众用餐，一律免服務費，而店內只要點排餐的話就能夠享用店家的自助吧。

▲連鎖平價牛排店「人从众」自助吧提供多樣選擇，從飲料、吐司、濃湯到霜淇淋、爆米花通通都有。（圖/Google評價）
▲連鎖平價牛排店「人从众」自助吧提供多樣選擇，從飲料、吐司、濃湯到霜淇淋、爆米花通通都有。（圖/Google評價）
《NOWnews》記者也實際到去年才開幕的人从众信義永春店用餐過幾次，價位的部分落在250元至420元不等，只要點排餐之後，該家店有提供吐司、濃湯、甜湯、爆米花、肉燥飯、義大利麵、飲料機以及霜淇淋吃到飽。再對比孫東寶的190元至400元的價位區間，提供限量餐包、自助飲料吧及濃湯喝到飽的服務來看的話，人从众的性價比確實相對更高。

再看去吃過人从众的顧客Google評價，信義永春店的評價高達4.9顆星，不少食客表示「價格對得起品質的一家平價牛排店！」、「這家根本是被牛排耽誤的吐司專賣店，吐司超級好吃」、「牛排肉質軟嫩多汁，加上自助吧真的可以飽餐一頓，平價牛排的首選」、「無意間吃到這家真的驚艷到！有點太晚才知道，現在都固定來這家吃平價牛排」不難看出在這物價高漲的時代，同樣的價格，有多樣自助吧可選擇的人从众，在平價牛排激烈競爭市場中，殺出一條血路。

▲人从众平價牛排店被網友討論可以跟孫東寶匹敵，自助吧選擇更多，價位差不多相近，CP值更高。（圖/Google評價）
▲人从众平價牛排店被網友討論可以跟孫東寶匹敵，自助吧選擇更多，價位差不多相近，CP值更高。（圖/Google評價）

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