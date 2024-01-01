中華職棒／林威助離開中信兄弟諸多疑點！最令人驚訝已結婚生子
中華職棒中信兄弟前總教練林威助，選擇在2024年1月1日元旦抒發心境，他提到自己向辜仲諒董事長致上最深的感謝，也意外透露自己結束單身，並且已經結婚生子，他說：「我堅持專注在協助提升球員們的專業技術及心理素質，也為球隊取得最終勝利而努力不論家中母親車禍、登記結婚、孩子出生，都僅短暫探望後即回到球場，甚至自身身體出狀況也都先擺在腦後，無保留的在工作崗位上盡心盡力。」也首度解釋2次婉拒球團職務的原因。
記者吳政紘/綜合報導
林威助在5月10日被球團無預警撤換，當時他連行李都來不及收，十分錯愕，並且當天兄弟球團就宣布要讓「恰恰」彭政閔提前接任總教練，球團當時說法為「為了球團長遠規劃」考量，把這位2連霸教頭拉下。
林威助並未解釋為何被拉下原因，反而是提到自己是盡心盡力，連「家中母親車禍、登記結婚、孩子出生」都暫時去完成，火速回到工作崗位，但這樣還是無法讓球隊滿意。
林威助在元旦發文也透露自己「當初會想回台灣，是因為在國外已經18年了，也想回來陪家人，並對台灣的棒球貢獻所學」，不過無緣幫助球隊三連霸，但他仍有希望，「想透過在日本的經驗來協助台灣棒球環境，培育出更多優秀人才，不論是職棒或代表中華隊，都能有好的表現，這還是我不變的心願。」
目前在各隊都沒有意願網羅的狀況下，林威助似乎可以擔任12強國際賽的主帥，或是未來專職的中華隊教練，讓他能夠一展長才。
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