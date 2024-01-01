東部景點別只去太魯閣！遊客改玩「隱藏秘境」 前10月擠130萬人
台灣旅遊景點有多元的選擇性，除了有主題樂園、森林遊樂園、老街、風景區之外，也會根據區域性來選擇國旅景點，像是如果想要更親近大自然，自然會往花東地區安排。然而說到東部景點，相信大家第一個都一定會想到花蓮太魯閣國家公園，不過根據觀光署日前公布的最新數據，發現東部還有其他的隱藏景點，就是位於台東的「池上大坡池地區」，前10月的觀光人數累積突破130萬人，是東部景點的第二名，也是非常有潛力的東部觀光景點。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署日前公布的遊憩地點人數統計中，在東部區域的類別當中，1月至10月累積人數最高的是「臺八線沿線景觀區」，其實也就是大家熟知的太魯閣國家公園周邊景點，總共有167萬餘人到此造訪；然而其實第二名的景點也不遜色，是位於台東的「池上大坡池地區」，前10月的累積觀光人數也有突破130萬人的佳績！
至於東部景點第三名至第五名依序排名，則是位於花蓮的「鯉魚潭風景特定區（107萬餘人）」、台東「鹿野高臺（81萬餘人）」以及位於花蓮的「布洛灣遊憩區（75萬餘人）」。
事實上，可能許多人對於「池上大坡池地區」感到陌生，其實大坡池就是位於台東池上鄉的一個天然湖泊，主要的水源是來自新武呂溪伏流以及人工水圳灌溉附近水田後的溢流水，當地是擁有許多物種的珍貴濕地，周圍有許多獨特的植物生長，也常常吸引特殊鳥類或動物來此棲息定居，最大特色就是遊客可以環繞著大坡池的沿岸騎乘腳踏車，沿途欣賞湖畔美景。
而且在每年的七、八月時，會舉辦大型的「竹筏季」活動，每個周末都會有竹筏的體驗活動，遊客乘著竹筏在湖上悠然自得的欣賞美麗風光，十分愜意。仔細觀看「池上大坡池地區」的Google評價，也有4.3顆星的評價，不少遊客去過都表示「令人放鬆的地方，湖畔美景超讚的」、「第一次來到這個秘境，空氣新鮮又悠閒的感覺真好」、「池上大坡池景色優美，四周有山環繞，可以划船可以騎腳踏車真的超推薦」。
然而《NOWnews》記者也實際查詢「池上大坡池地區」後發現，該點距離台東池上知名景點「悟饕池上飯包文化故事館」僅距離2.2公里，非常推薦大家要去台東遊玩可以直接一套行程，中午到飯包故事館吃個池上便當，下午到大坡池去欣賞湖畔美景散心，欣賞園區的裝置藝術等等，下回不知道要去東部哪裡遊玩，或者太魯閣景點都看膩時，不妨可以來趟台東池上之旅哦！