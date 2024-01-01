強打中年／母親出車禍仍心繫球隊！林威助不甘心的淚水將化成動力

關於強打中年：一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗。