強打中年／母親出車禍仍心繫球隊！林威助不甘心的淚水將化成動力

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台鋼雄鷹總教練洪一中也是林威助十分敬仰的對象，而洪總也認為他是不錯的教練人選。
但最看得出林威助對棒球、對球隊執著的，是他可以為了球隊，連母親車禍，自己身體打點滴，都一定要到場，更別說，結婚登記、生小孩，他都仍是以工作為重。
但讓人意外的是，這樣「認真」的總教練，為何會被季中撤換，甚至被「冰」到球季結束才敢發聲。
筆者回憶林威助在去年台灣大賽，賽後拿下2連霸訪問時，首度看到林威助留下「不甘心」的眼淚，他提到自己母親在台灣大賽前受到嚴重車禍，一度可能腳會「不保」，但還好老天保佑，林威助也才鬆一口氣，並可以在賽後趕快去看媽媽。
但林威助在比賽前，比賽後，甚至季後挑戰賽，都把這樣的消息封鎖住，他不希望自己的事情會影響到球隊，以他這樣的個性，所說的「相信，認真了解我的人就會明白我的為人」，也可以理解，為何他當時會流淚。
林威助是著名的孝子，他在要前往日本留學時，父親因病過世，但他仍完成父親的遺願前往日本，一位16歲的少年，前往未知的國域挑戰棒球，也一定要適應環境跟文化，更要學習好語言，支持他，也幫助他的，除了哥哥林威名外，還有母親林張鳳嬌。也因此，林威助跟家人感情很好，他也十分重視家庭。
還記得2021年台灣大賽，林威助受到嚴重的身體狀況不佳，他也到醫院打點滴，硬撐到第四場比賽結束才鬆口，或許也是這樣的執著個性，才能帶領中信兄弟拿下2連霸。
未來不管林威助到哪裡？應該都還是以這樣的個性跟態度做事，不會改變。
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關於強打中年：
一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。
偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。
最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗。
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