中華職棒／陳金鋒接任富邦悍將總教練！成旅外大聯盟球員第一人
中職富邦悍將今（1）日元旦公布教練團名單，「台灣巨砲」陳金鋒正式接下總教練職務，二軍總教練郭建霖擔任，而陳連宏轉戰富邦悍將，也將幫助老弟在二軍「監軍」，擔任基地統籌教練，未來將「兄弟同心」創造更佳成績，而陳金鋒將會是大聯盟旅外球員歸國後，第一位擔任總教練要職的球員。
記者吳政紘/綜合報導
陳金鋒是旅美球員的先驅之一，也是第一位上大聯盟的台灣打者，他在1999年加入洛杉磯道奇隊，2002年登上大聯盟，2005年7月4日，他終於敲出大聯盟的個人第一支安打，而因為小聯盟、大聯盟的多次來回，讓他想要回到台灣。
2006年他正式加入La New熊隊，一口氣幫助球隊奪下隊史第一座總冠軍，並且之後多次幫助Lamigo桃猿立下汗馬功勞，陳金鋒中華隊是不動四棒，多次在成棒賽事開轟，成為球迷熟知的「台灣巨砲」，也在2016年引退。
2017年他轉戰富邦悍將擔任副領隊，2022年因為富邦戰績不佳，陳金鋒擔任二軍總教練，2度帶領球隊打進二軍總冠軍賽，並在今年球季結束後，帶領中華隊打亞冠賽，2024年正式接任總教練。
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