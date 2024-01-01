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中華職棒／陳金鋒正式接富邦悍將總教練！陳連宏擔任基地統籌教練

▲台灣巨砲陳金鋒，正式接手富邦悍將總教練。（圖／富邦悍將提供）
▲台灣巨砲陳金鋒，正式接手富邦悍將總教練。（圖／富邦悍將提供）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒富邦悍將完成教練團改組作業，2024 年球季將由陳金鋒擔任球隊一軍總教練， 丘昌榮轉任一軍首席教練，二軍總教練則由郭建霖升任，同時球團將強化新秀培育機制，延攬陳連宏擔任基地統籌教練，負責協助年輕球員強化自身能力。 原球隊顧問郭泰源出任副領隊，將協助林華韋領隊共同推動球隊各項規劃事務。 林華韋領隊表示:「期望藉由基地培訓機制與教練團的協助，幫助悍將年輕球 員成長，提升球團新秀養成進度及效率，強化整體戰力。」

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陳金鋒自 2017 年起加入富邦悍將後，擔任球隊副領隊、顧問及二軍總教練等要 職，2024 年將擔任悍將隊史第五位總教練。原總教練丘昌榮於季末請辭，惟球 團肯定丘昌榮過去二年的執教貢獻，未來將借重其整合長才，擔任一軍首席教練，與陳金鋒總教練共同率領球隊打出亮眼成績。一軍投手統籌教練由郭勇志升任，林正豐擔任一軍牛棚教練，原投手教練羅曼因個人因素婉拒續約，其餘 一軍教練團成員與去年相同。

二軍總教練由郭建霖升任，未來負責率領二軍球員參與二軍賽事積累實戰經驗， 同時球團敦聘來自日職北海道火腿鬥士隊的稻田直人擔任內野統籌教練，與今年退下球員身份的葉竹軒，共同負責強化悍將內野守備，原投手教練許文錚婉拒續約離隊，其餘二軍教練團成員與去年相同。

▲富邦悍將教練團出爐！陳連宏擔任基地統籌教練。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將教練團出爐！陳連宏擔任基地統籌教練。（圖／富邦悍將提供）
在二軍教練團中，未來將由陳連宏教練擔任基地統籌教練，協同投手教練廖剛池、捕手教練林琨笙、打擊教練高國輝及體能教練杜正文，幫助尚未穩定於二 軍出賽的年輕球員成長學習，並適時安排與其他球隊交流。

悍將球團已於 12 月 25 日起展開為期三週的重訓體能練習，幫助選手強化基礎體能以順利銜接一月中旬的春訓，迎戰 2024 年正式球季的到來。

2024 富邦悍將教練團名單

一軍教練團 10 人

總教練:陳金鋒

首席教練:丘昌榮

打擊統籌教練:垣內哲也

投手統籌教練:郭勇志

牛棚教練:林正豐

捕手教練:劉家豪

內野教練:施金典

外野教練:詹智堯

體能教練:陳柏穎、林屹洲

二軍教練團 13 人

總教練:郭建霖

基地統籌教練:陳連宏

內野統籌教練:稻田直人

內野教練:葉竹軒

打擊教練:蔡建偉、高國輝

投手教練:酒井光次郎、廖剛池

捕手教練:黃浩然、林琨笙

外野教練:徐育澄

體能教練:杜正文、黃柏揚

▲台灣巨砲陳金鋒，正式接手富邦悍將總教練。（圖／富邦悍將提供）
▲台灣巨砲陳金鋒，正式接手富邦悍將總教練。（圖／富邦悍將提供）
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