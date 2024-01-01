中華職棒／陳金鋒正式接富邦悍將總教練！陳連宏擔任基地統籌教練

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二軍總教練由郭建霖升任，未來負責率領二軍球員參與二軍賽事積累實戰經驗， 同時球團敦聘來自日職北海道火腿鬥士隊的稻田直人擔任內野統籌教練，與今年退下球員身份的葉竹軒，共同負責強化悍將內野守備，原投手教練許文錚婉拒續約離隊，其餘二軍教練團成員與去年相同。
在二軍教練團中，未來將由陳連宏教練擔任基地統籌教練，協同投手教練廖剛池、捕手教練林琨笙、打擊教練高國輝及體能教練杜正文，幫助尚未穩定於二 軍出賽的年輕球員成長學習，並適時安排與其他球隊交流。
悍將球團已於 12 月 25 日起展開為期三週的重訓體能練習，幫助選手強化基礎體能以順利銜接一月中旬的春訓，迎戰 2024 年正式球季的到來。
2024 富邦悍將教練團名單
一軍教練團 10 人
總教練:陳金鋒
首席教練:丘昌榮
打擊統籌教練:垣內哲也
投手統籌教練:郭勇志
牛棚教練:林正豐
捕手教練:劉家豪
內野教練:施金典
外野教練:詹智堯
體能教練:陳柏穎、林屹洲
二軍教練團 13 人
總教練:郭建霖
基地統籌教練:陳連宏
內野統籌教練:稻田直人
內野教練:葉竹軒
打擊教練:蔡建偉、高國輝
投手教練:酒井光次郎、廖剛池
捕手教練:黃浩然、林琨笙
外野教練:徐育澄
體能教練:杜正文、黃柏揚
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