2024元旦情侶的二、四代偶像CP不見！「D社該上班了」被瘋狂洗版

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D社於2010年成立，2013年元旦放出金泰希與Rain的約會照片後，每年的1月1日就養成公開「元旦情侶」的習慣，2014年的元旦CP為「少女時代」潤娥跟李昇基、2015年《魷魚遊戲》李政宰跟林世玲、2016年金俊秀跟EXID成員Hani；2017年總統改選暫停一次；2018年直接爆出兩對CP：李周妍和GD以及李準與庭沼珉；2019年EXO成員KAI跟BLACKPINK成員Jennie；2020年總統改選暫停第2次；2021年孫藝真跟玄彬；2022年失約；2023年也從缺，疑似因為李鍾碩於2022年12月30日在頒獎典禮上告白「那個人」，D社只好在2022年12月31日提早曝光李鍾碩跟IU的約會照，2人也在當天發聲明認愛。
2023年因為李善均突然離世，演藝圈氣氛低迷哀傷，眾網因此猜測D社至今未公開「2024年元旦情侶」的原因應與李善均有關聯，似乎不想在新年爆料，以此悼念故人。若最終屬實，這也會是D社連續3年失約未公開元旦CP。
網友對於D社報與不報持兩極反應，多數網友頻頻重整官網等消息，甚至把「D社該上班了」洗成關鍵字熱搜，頻喊：「D社我在等你」；有的人則看不懂操作，直呼：「神經，這都能上熱搜第一？」
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