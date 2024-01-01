2024元旦5大手搖飲料「買一送一」！天仁、麻古、再睡五分鐘一覽

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手搖飲料資深品牌天仁茗茶，攜手Uber Eats限店祭出大杯手搖飲料「買一送一」優惠，包括經典冰913奶茶、及日本和紅茶都在優惠範圍內。提醒大家，優惠配合店家依平台/門市公告為主。
📌麻古茶坊：Uber Eats限店仙草凍奶茶「買一送一」
麻古茶坊近期在Uber Eats上也喝得到驚喜「買一送一」優惠，限店祭出仙草凍奶茶「買一送一」，特選錫蘭紅茶為基底，調配濃郁奶香再加入Q仙草凍，香醇咕溜好順口。提醒大家，優惠配合店家依平台/門市公告為主。
📌再睡五分鐘：Uber Eats午茉綠「買一送一」
滴妹開的再睡五分鐘手搖飲料，在外送平台Uber Eats上，也有招牌午茉綠「買一送一」優惠！擁有濃郁花香的茉莉綠純茶，茶感厚實、尾韻回甘，現在開喝好划算。
📌迷客夏：Uber Eats限店2款「買一送一」優惠
迷客夏於Uber Eats則是獨家推出限店2款「買一送一」優惠，包括伯爵紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵都有「買一送一」可以喝。
📌CoCo都可：跨年熱紅酒「第二杯半價」！Uber Eats獨家「買一送一」
CoCo都可即日起至2024年1月2日，在Uber Eats上還有獨家祭出莓果派對(L)、日焙珍珠奶茶(L)「買一送一」優惠！人氣珍珠搭配熱賣日式焙奶茶、或酸甜莓果醬搭配清爽青茶與檸檬片，滿足手搖飲料控。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止；CoCo合作門市，依平台/門市公告為主。
2024年1月1日門市也有跨年優惠，熱紅酒「第二杯半價」！提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。