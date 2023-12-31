跨年星巴克買一送一！CoCo、迷客夏等12大手搖飲料也「買一送一」

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星巴克2024年1月2日推出好友分享日活動，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌黑沃咖啡：12月聯名樂天小熊「單杯8折」 限店跨年連假「買一送一」
黑沃咖啡12月LOTTE 樂天小熊餅乾聯名第二彈，新上市暖心的椰誕系列飲品「單杯8折」優惠，還贈送樂天小熊餅乾；黑沃咖啡購買12oz飲品就能獲得「限量小熊聯名杯」。
另黑沃咖啡彰化北斗中山店慶週年，即日起至12月29日「全品項9折」；12月30日至2024年1月1日跨年連假可享「買一送一」優惠，買黑沃冠軍美式送精品冷萃咖啡。
📌迷客夏：Uber Eats限店2款「買一送一」優惠
迷客夏於Uber Eats獨家推出限店2款「買一送一」優惠，包括伯爵紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵都有「買一送一」可以喝。
📌CoCo都可：跨年熱紅酒「第二杯半價」！Uber Eats獨家2款「買一送一」
CoCo都可12月31日至2024年1月1日祭出跨年優惠，熱紅酒「第二杯半價」！提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
CoCo都可即日起至2024年1月2日，在Uber Eats上還有獨家祭出莓果派對(L)、日焙珍珠奶茶(L)「買一送一」優惠！人氣珍珠搭配熱賣日式焙奶茶、或酸甜莓果醬搭配清爽青茶與檸檬片，滿足手搖飲料控。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止；CoCo合作門市，依平台/門市公告為主。
📌頃刻間：2款指定飲品「第二杯半價」！加LINE好友「買一送一」
頃刻間年末推出「聖誕樹特調」，招牌「綠豆沙牛奶」、新品「紅豆沙牛奶」，即日起至2024年1月2日祭出「第二杯半價」優惠；只要加入LINE好友，每個月都能獲得2張「買一送一」優惠券，限定每月1號、11號、21號和31號開喝。提醒大家，優惠不限品項與加料、取價低者折。
📌三分春色：雙北奉茶日「買一送一」、第二杯半價
高雄知名鮮果茶飲連鎖品牌「三分春色」，每個月一到3號就會舉行奉茶日，以往只辦在中彰/新竹、台南以南地區。這次鎖定雙北店家，首度在2024年1月3日祭出「奉茶日」活動優惠。包括嚴選金萱、春分特等紅茶可享「買一送一」；黑糖波霸紅茶拿鐵（熱）、霸氣草莓可爾必思、草莓拿鐵布蕾3款手搖飲料則有「第二杯半價」優惠。
📌萬波島嶼紅茶：大杯春橙翡翠75折
萬波採用農糧署生產履歷認證的柳橙果肉，年末回饋大杯春橙翡翠75折，即日起至2024年1月2日，在官方LINE上輸入「優惠」領取兌換券，數量有限領完為止。
📌西雅圖咖啡：元旦與開工「全系列飲品第二杯半價」
2023年尾聲西雅圖咖啡旗下鄰近101的「西雅圖極品咖啡-世貿門市」，將於12月31日延長營業時間至2024年1月1日凌晨2點，持續為跨年民眾提供熱咖啡、熱飲，陪伴在信義區跨年的大家溫暖倒數！而且2024年1月1日至1月2日上午7:00至晚上20:00，將祭出全系列飲品（限同品項）享「第二杯半價」優惠。
📌一手私藏：新品「第二杯半價」
世界紅茶專賣店「一手私藏」探訪香港大排檔港式餐廳，打造新品「旺角鴛鴦」！使用兩大不同世界的奶茶與咖啡，打造出咖啡濃厚且奶茶滑順的鴛鴦組合。入口後茶香、咖啡香交織出深沉的甘苦滋味；還以仲夏夜紅茶注入鮮凍香檸，創作出「半島凍檸」，酸香不甜膩。即日起至2024年1月7日，一手私藏全台門市冬季新品旺角鴛鴦「第二杯半價」優惠，兩杯只要98元（原價兩杯130元）。
📌TEA TOP：指定飲品「第二杯半價」
TEA TOP x 你訂「聖誕分享節」，即日起至2024年1月2日，領券可享指定飲品「第二杯半價」。即日起至2024年1月5日使用你訂線上訂餐，購買指定飲品，自取／外送皆可使用優惠券，指定5款飲品為Q凍竹香厚鮮奶、仙楂 108(茶王)、蕎麥茶、特濃可可、當代雙Q。每個會員限領取2張；外送服務需符合門市訂購門檻；本次活動配合門市請上粉專查詢。
📌BLIKE：免費加料！升級大杯不加價
歡慶「BLIKE」台北延吉店2024年1月1日開幕，整個1月都享「免費加料」優惠，點中杯直接升級大杯不加價、或中杯「現折10元」；還可享有獨家活動，現場消費加贈一組5入進口茶包，每日限量50組，送完為止。
📌Mr.Wish：青葡萄凍「免費加料」
Mr.Wish即日起至2023年1月1日，連續5天迎接跨年舉辦指定商品「青葡萄凍免費加料」優惠。
📌旺月捌：任選草莓新品「兩杯9折」
12月28日至2024年1月14日，「任選兩杯草莓新品9折」、任選一杯薑汁系列88折回饋。
📌可不可熟成紅茶：5杯95折！寄杯「買10送1」
可不可熟成紅茶即日起推出寄杯服務，柚果紅茶(M)「5杯95折」；胭脂紅茶(L)或胭脂多多(L)＋水玉都有「買10送1」優惠。