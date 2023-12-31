苗栗卓蘭露營區3歲童落水！父親緊急救人也失蹤　送往醫院均不治

跨年星巴克買一送一！CoCo、迷客夏等12大手搖飲料也「買一送一」

▲跨年一次整理星巴克、CoCo、迷客夏、萬波等12大手搖飲料「買一送一」優惠，爽喝黑沃咖啡、頃刻間、三分春色也有「買一送一」，一手私藏、TEA TOP都「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲跨年一次整理星巴克、CoCo、迷客夏、萬波等12大手搖飲料「買一送一」優惠，爽喝黑沃咖啡、頃刻間、三分春色也有「買一送一」，一手私藏、TEA TOP都「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

跨年一次整理星巴克、CoCo、迷客夏、萬波等12大手搖飲料「買一送一」優惠，黑沃咖啡、頃刻間、三分春色也有買一送一，一手私藏、TEA TOP都「第二杯半價」，BLIKE、Mr.Wish都可以「免費加料」，咖啡、飲料控快收藏這篇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克：好友分享日「買一送一」
星巴克2024年1月2日推出好友分享日活動，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克數位體驗今起「買一送一」爽喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克好友分享日「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌黑沃咖啡：12月聯名樂天小熊「單杯8折」　限店跨年連假「買一送一」
黑沃咖啡12月LOTTE 樂天小熊餅乾聯名第二彈，新上市暖心的椰誕系列飲品「單杯8折」優惠，還贈送樂天小熊餅乾；黑沃咖啡購買12oz飲品就能獲得「限量小熊聯名杯」。

另黑沃咖啡彰化北斗中山店慶週年，即日起至12月29日「全品項9折」；12月30日至2024年1月1日跨年連假可享「買一送一」優惠，買黑沃冠軍美式送精品冷萃咖啡。

▲黑沃咖啡「特濃厚奶」系列。（圖／黑沃咖啡提供）
▲黑沃咖啡12月聯名樂天小熊「單杯8折」，限店跨年連假「買一送一」。（圖／黑沃咖啡提供）
📌迷客夏：Uber Eats限店2款「買一送一」優惠
迷客夏於Uber Eats獨家推出限店2款「買一送一」優惠，包括伯爵紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵都有「買一送一」可以喝。

▲迷客夏全新 「圓仔玄米抹茶拿鐵」。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏Uber Eats限店2款「買一送一」優惠。（圖／迷客夏提供）
📌CoCo都可：跨年熱紅酒「第二杯半價」！Uber Eats獨家2款「買一送一」
CoCo都可12月31日至2024年1月1日祭出跨年優惠，熱紅酒「第二杯半價」！提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

CoCo都可即日起至2024年1月2日，在Uber Eats上還有獨家祭出莓果派對(L)、日焙珍珠奶茶(L)「買一送一」優惠！人氣珍珠搭配熱賣日式焙奶茶、或酸甜莓果醬搭配清爽青茶與檸檬片，滿足手搖飲料控。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止；CoCo合作門市，依平台/門市公告為主。

▲CoCo都可與momo購物網合作，QQ奶茶等指定飲料「第二杯半價」。（圖／翻攝自CoCo都可官網）
▲CoCo都可跨年熱紅酒「第二杯半價」！Uber Eats獨家2款「買一送一」。（圖／翻攝自CoCo都可官網）
📌頃刻間：2款指定飲品「第二杯半價」！加LINE好友「買一送一」
頃刻間年末推出「聖誕樹特調」，招牌「綠豆沙牛奶」、新品「紅豆沙牛奶」，即日起至2024年1月2日祭出「第二杯半價」優惠；只要加入LINE好友，每個月都能獲得2張「買一送一」優惠券，限定每月1號、11號、21號和31號開喝。提醒大家，優惠不限品項與加料、取價低者折。

▲頃刻間紅豆沙牛奶、綠豆沙牛奶「第二杯半價」！加LINE好友「買一送一」。（圖／頃刻間提供）
▲頃刻間紅豆沙牛奶、綠豆沙牛奶「第二杯半價」！加LINE好友「買一送一」。（圖／頃刻間提供）
📌三分春色：雙北奉茶日「買一送一」、第二杯半價
高雄知名鮮果茶飲連鎖品牌「三分春色」，每個月一到3號就會舉行奉茶日，以往只辦在中彰/新竹、台南以南地區。這次鎖定雙北店家，首度在2024年1月3日祭出「奉茶日」活動優惠。包括嚴選金萱、春分特等紅茶可享「買一送一」；黑糖波霸紅茶拿鐵（熱）、霸氣草莓可爾必思、草莓拿鐵布蕾3款手搖飲料則有「第二杯半價」優惠。

▲高雄「三分春色」大推4款草莓手搖飲料。預告2024年1月3日雙北奉茶日「買一送一」、第二杯半價。（圖／三分春色提供）
▲高雄「三分春色」大推4款草莓手搖飲料！2024年1月3日雙北奉茶日「買一送一」、第二杯半價。（圖／三分春色提供）
📌萬波島嶼紅茶：大杯春橙翡翠75折
萬波採用農糧署生產履歷認證的柳橙果肉，年末回饋大杯春橙翡翠75折，即日起至2024年1月2日，在官方LINE上輸入「優惠」領取兌換券，數量有限領完為止。

▲萬波島嶼紅茶祭出「買1送1」優惠，只要頭戴柚子帽至全台門市消費任一飲品，不限金額即送1杯中杯白柚烏龍（固定微糖少冰）。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop FB）
▲萬波島嶼紅茶大杯春橙翡翠75折。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop FB）
📌西雅圖咖啡：元旦與開工「全系列飲品第二杯半價」
2023年尾聲西雅圖咖啡旗下鄰近101的「西雅圖極品咖啡-世貿門市」，將於12月31日延長營業時間至2024年1月1日凌晨2點，持續為跨年民眾提供熱咖啡、熱飲，陪伴在信義區跨年的大家溫暖倒數！而且2024年1月1日至1月2日上午7:00至晚上20:00，將祭出全系列飲品（限同品項）享「第二杯半價」優惠。

▲西雅圖咖啡元旦與開工「全系列飲品第二杯半價」！黑沃咖啡聯名LOTTE樂天小熊餅乾，椰誕系列「單杯8折」優惠；彰化北斗中山店慶週年，限店跨年連假「買一送一」。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲西雅圖咖啡元旦與開工「全系列飲品第二杯半價」。（圖／西雅圖咖啡提供）
📌一手私藏：新品「第二杯半價」
世界紅茶專賣店「一手私藏」探訪香港大排檔港式餐廳，打造新品「旺角鴛鴦」！使用兩大不同世界的奶茶與咖啡，打造出咖啡濃厚且奶茶滑順的鴛鴦組合。入口後茶香、咖啡香交織出深沉的甘苦滋味；還以仲夏夜紅茶注入鮮凍香檸，創作出「半島凍檸」，酸香不甜膩。即日起至2024年1月7日，一手私藏全台門市冬季新品旺角鴛鴦「第二杯半價」優惠，兩杯只要98元（原價兩杯130元）。

▲手搖飲料一手私藏新推「旺角鴛鴦」、「半島凍檸」。（圖／一手私藏提供）
▲手搖飲料一手私藏新推「旺角鴛鴦」、「半島凍檸」。（圖／一手私藏提供）
📌TEA TOP：指定飲品「第二杯半價」
TEA TOP x 你訂「聖誕分享節」，即日起至2024年1月2日，領券可享指定飲品「第二杯半價」。即日起至2024年1月5日使用你訂線上訂餐，購買指定飲品，自取／外送皆可使用優惠券，指定5款飲品為Q凍竹香厚鮮奶、仙楂 108(茶王)、蕎麥茶、特濃可可、當代雙Q。每個會員限領取2張；外送服務需符合門市訂購門檻；本次活動配合門市請上粉專查詢。

▲聖誕節推薦冬日開喝Q凍竹香厚鮮奶、可可鮮奶、當代雙Q、蕎麥茶等暖心飲料。（圖／珍鼎記茶飲提供）
▲TEA TOP指定飲品「第二杯半價」。（圖／珍鼎記茶飲提供）
📌BLIKE：免費加料！升級大杯不加價
歡慶「BLIKE」台北延吉店2024年1月1日開幕，整個1月都享「免費加料」優惠，點中杯直接升級大杯不加價、或中杯「現折10元」；還可享有獨家活動，現場消費加贈一組5入進口茶包，每日限量50組，送完為止。

▲台中火紅精品奶茶「BLIKE」將於2024年1月1日登陸台北！插旗東區商圈延吉街推出季節限定新品「分號拿鐵」；歡慶開幕可享「免費加料」優惠，點中杯直接升級大杯不加價優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台中火紅精品奶茶「BLIKE」2024年1月1日登陸台北！插旗東區商圈延吉街推出季節限定新品「分號拿鐵」；歡慶開幕可享「免費加料」優惠，點中杯直接升級大杯不加價優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌Mr.Wish：青葡萄凍「免費加料」
Mr.Wish即日起至2023年1月1日，連續5天迎接跨年舉辦指定商品「青葡萄凍免費加料」優惠。

▲Mr.Wish連續五天青葡萄凍「免費加料」。（圖／Mr.Wish提供）
▲Mr.Wish青葡萄凍「免費加料」。（圖／Mr.Wish提供）
📌旺月捌：任選草莓新品「兩杯9折」
12月28日至2024年1月14日，「任選兩杯草莓新品9折」、任選一杯薑汁系列88折回饋。

▲旺月捌白玉珍珠免費加料！新品兩杯9折。（圖／旺月捌提供）
▲旺月捌白玉珍珠免費加料！新品兩杯9折。（圖／旺月捌提供）
📌可不可熟成紅茶：5杯95折！寄杯「買10送1」
可不可熟成紅茶即日起推出寄杯服務，柚果紅茶(M)「5杯95折」；胭脂紅茶(L)或胭脂多多(L)＋水玉都有「買10送1」優惠。

▲左起：全新「草莓檸果」、「草莓歐可」手搖飲料。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可熟成紅茶全新「草莓檸果」、「草莓歐可」手搖飲料。（圖／記者蕭涵云攝）

買一送一！萬波、TEA TOP等10大手搖飲一次整理　星巴克也買1送1

跨年7大速食買一送一！麥當勞雞塊買10送10　肯德基送蛋撻一次看

麥當勞等6大速食跨年預訂攻略！最後外送時刻、停售商品一次整理

CoCo日焙珍珠奶茶「買一送一」！三分春色、星巴克也「買一送一」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選