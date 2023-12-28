買一送一！萬波、TEA TOP等10大手搖飲一次整理　星巴克也買1送1

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萬波採用農糧署生產履歷認證的柳橙果肉，年末回饋大杯春橙翡翠75折，在官方LINE上輸入「優惠」領取兌換券，數量有限領完為止。
📌CoCo都可：Uber Eats獨家2款「買一送一」優惠
CoCo都可即日起至2024年1月2日，在Uber Eats上獨家祭出莓果派對(L)、日焙珍珠奶茶(L)「買一送一」優惠！人氣珍珠搭配熱賣日式焙奶茶、或酸甜莓果醬搭配清爽青茶與檸檬片，滿足手搖飲料控。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止；CoCo合作門市，依平台/門市公告為主。
📌頃刻間：2款指定飲品「第二杯半價」！加LINE好友「買一送一」
頃刻間年末推出「聖誕樹特調」，招牌「綠豆沙牛奶」、新品「紅豆沙牛奶」，12月22日至2024年1月2日祭出「第二杯半價」優惠；只要加入LINE好友，每個月都能獲得2張「買一送一」優惠券，限定每月1號、11號、21號和31號開喝。提醒大家，優惠不限品項與加料、取價低者折。
📌三分春色：雙北奉茶日「買一送一」、第二杯半價
高雄知名鮮果茶飲連鎖品牌「三分春色」，每個月一到3號就會舉行奉茶日，以往只辦在中彰/新竹、台南以南地區。這次鎖定雙北店家，首度在2024年1月3日祭出「奉茶日」活動優惠。包括嚴選金萱、春分特等紅茶可享「買一送一」；黑糖波霸紅茶拿鐵（熱）、霸氣草莓可爾必思、草莓拿鐵布蕾3款手搖飲料則有「第二杯半價」優惠。
📌TEA TOP：新店開幕「買一送一」！A+B+C 100元
TEA TOP即日起至2024月1月31日，祭出6款人氣茶飲A+B+C任選一，優惠價只要100元，另外自備環保杯還可以現折5元超優惠。
A：108茶王、招牌高山青、蕎麥茶＋B：紅茶鮮奶茶、奶蓋紅茶、特濃可可＋C：珍珠、粉粿、芋圓，每人每次限購兩組好康，還不趕快約親朋好友或同學，一起划算開喝，（北部與中南部飲品、配料有所調整以現場門市為主，限到店自取）。
TEA TOP x 你訂「聖誕分享節」，即日起至2024年1月2日，領券可享指定飲品「第二杯半價」。即日起至2024年1月5日使用你訂線上訂餐，購買指定飲品，自取／外送皆可使用優惠券，指定5款飲品為Q凍竹香厚鮮奶、仙楂 108(茶王)、蕎麥茶、特濃可可、當代雙Q。每個會員限領取2張；外送服務需符合門市訂購門檻；本次活動配合門市請上粉專查詢。
TEA TOP楊梅富岡店全新開幕，12月28日至12月30日，30元以上飲品限時折10元（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、來店自取）；12月31日至2024年1月1日指定飲品限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、同品項、來店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬瓜檸檬、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108、仙楂108(茶王)。
📌星巴克數位體驗「買一送一」
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌BLIKE：免費加料！升級大杯不加價
歡慶「BLIKE」台北延吉店2024年1月1日開幕，整個1月都享「免費加料」優惠，點中杯直接升級大杯不加價、或中杯「現折10元」；還可享有獨家活動，現場消費加贈一組5入進口茶包，每日限量50組，送完為止。
📌Mr.Wish：青葡萄凍「免費加料」
Mr.Wish即日起至2023年1月1日，連續5天迎接跨年舉辦指定商品「青葡萄凍免費加料」優惠。
📌旺月捌：白玉珍珠免費加料！新品兩杯9折
旺月捌推出草莓季5款新品，使用苗栗大湖新鮮草莓製作，吃得到草莓真實果粒，即日起上市2款草莓歐蕾與3款草莓果茶。會員限定12月21日至12月27日，任選一杯草莓歐蕾可享「白玉珍珠」免費加料；任 選一杯草莓果茶享「每杯折價5元」。12月28日至2024年1月14日，「任選兩杯草莓新品9折」、任選一杯薑汁系列88折回饋。
📌一手私藏：新品「第二杯半價」
世界紅茶專賣店「一手私藏」探訪香港大排檔港式餐廳，打造新品「旺角鴛鴦」！使用兩大不同世界的奶茶與咖啡，打造出咖啡濃厚且奶茶滑順的鴛鴦組合。入口後茶香、咖啡香交織出深沉的甘苦滋味；還以仲夏夜紅茶注入鮮凍香檸，創作出「半島凍檸」，酸香不甜膩。即日起至2024年1月7日，一手私藏全台門市冬季新品旺角鴛鴦「第二杯半價」優惠，兩杯只要98元（原價兩杯130元）。