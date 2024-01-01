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麥當勞「7款買一送一」隱藏優惠！有地瓜條、雞翅　雞塊買10送10

▲2024元旦發現麥當勞APP全球版有最新「7款買一送一」隱藏優惠，爽吃金黃地瓜條、勁辣香雞翅等好料，搭配歡樂送5款「買一送一」；肯德基也有「99元吃炸雞蛋撻」隱藏優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024元旦發現麥當勞APP全球版有最新「7款買一送一」隱藏優惠，爽吃金黃地瓜條、勁辣香雞翅等好料，搭配歡樂送5款「買一送一」；肯德基也有「99元吃炸雞蛋撻」隱藏優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024新年真的好快樂！元旦發現麥當勞有最新「買一送一」隱藏優惠，麥當勞APP全球版驚喜送上全新「7款買一送一」優惠，包括金黃地瓜條、勁辣香雞翅、經典美式咖啡（熱）、中杯指定飲料（可口可樂／可口可樂zero／雪碧／檸檬風味紅茶）；記得搭配歡樂送5款「買一送一」。肯德基也有「99元吃炸雞蛋撻」隱藏優惠，還可以吃到2024年底，一秒當速食富翁。

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📌麥當勞APP全球版7款「買一送一」隱藏優惠
麥當勞APP全球版驚喜送上全新「7款買一送一」優惠，即日起至1月7日，包括金黃地瓜條、勁辣香雞翅（一份兩塊）、經典美式咖啡（熱）、中杯指定飲料（可口可樂／可口可樂zero／雪碧／檸檬風味紅茶）都可以「買一送一」。提醒大家，每券限兌換一次，單筆交易限用一張，僅限於餐廳內使用。

▲麥當勞APP全球版送全新「7款買一送一」隱藏優惠。（圖／翻攝自麥當勞APP）
▲麥當勞APP全球版送全新「7款買一送一」隱藏優惠。（圖／翻攝自麥當勞APP）
📌麥當勞：麥克雞塊「買10送10」！歡樂送5款「買一送一」
麥當勞歡樂送即日起至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。

提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。

▲麥當勞歡樂送優惠碼「10NUG」5款「買一送一」！麥克雞塊「買10送10」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞歡樂送優惠碼「10NUG」5款「買一送一」！麥克雞塊「買10送10」重出江湖。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基優惠代碼「13423」！爽吃「炸雞＋2蛋撻＋紅茶」才99元
肯德基即日起至12月20日，至肯德基門市，以悠遊卡功能付款或肯德基線上點餐、以悠遊付付款，並告知門市／線上輸入優惠代碼「13423」，可享外帶或內用優惠，爽吃「炸雞＋2蛋撻＋紅茶」才99元（原價196元），現賺97元，將近殺5折優惠，還可以將近吃一整年，小資族必收藏！

▲肯德基優惠代碼「13423」！開吃99元「炸雞＋2蛋撻＋紅茶」近一整年。（圖／翻攝自悠遊卡官網）
▲肯德基優惠代碼「13423」！開吃99元「炸雞＋2蛋撻＋紅茶」近一整年。（圖／翻攝自悠遊卡官網）

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