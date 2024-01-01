麥當勞「7款買一送一」隱藏優惠！有地瓜條、雞翅　雞塊買10送10

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麥當勞APP全球版驚喜送上全新「7款買一送一」優惠，即日起至1月7日，包括金黃地瓜條、勁辣香雞翅（一份兩塊）、經典美式咖啡（熱）、中杯指定飲料（可口可樂／可口可樂zero／雪碧／檸檬風味紅茶）都可以「買一送一」。提醒大家，每券限兌換一次，單筆交易限用一張，僅限於餐廳內使用。
📌麥當勞：麥克雞塊「買10送10」！歡樂送5款「買一送一」
麥當勞歡樂送即日起至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
📌肯德基優惠代碼「13423」！爽吃「炸雞＋2蛋撻＋紅茶」才99元
肯德基即日起至12月20日，至肯德基門市，以悠遊卡功能付款或肯德基線上點餐、以悠遊付付款，並告知門市／線上輸入優惠代碼「13423」，可享外帶或內用優惠，爽吃「炸雞＋2蛋撻＋紅茶」才99元（原價196元），現賺97元，將近殺5折優惠，還可以將近吃一整年，小資族必收藏！