2024吃整年！肯德基隱藏優惠「99元吃炸雞蛋撻」　摩斯早餐才89元

2024新年快樂！早起的鳥兒有速食優惠可以吃，《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理肯德基隱藏代碼「13423」，開吃「炸雞＋2蛋撻＋紅茶」套餐才99元，而且優惠到年底爽吃一整年；摩斯漢堡除了開賣冰紅茶「買20送20」，還有2組89元早餐套餐吃飽飽。 我是廣告 請繼續往下閱讀 📌肯德基優惠代碼「13423」！爽吃「炸雞＋2蛋撻＋紅茶」才99元肯德基即日起至12月20日，至肯德基門市，以悠遊卡功能付款或肯德基線上點餐、以悠遊付付款，並告知門市／線上輸入優惠代碼「13423」，可享外帶或內用優惠，爽吃「炸雞＋2蛋撻＋紅茶」才99元（原價196元），現賺97元，將近殺5折優惠，還可以將近吃一整年，小資族必收藏！▲肯德基優惠代碼「13423」！開吃99元「炸雞＋2蛋撻＋紅茶」近一整年。（圖／翻攝自悠遊卡官網）📌摩斯漢堡：早餐套餐只要89元！冰紅茶「買20送20」摩斯漢堡2024年1月1日，2組89元早餐套餐優惠曝光，「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡＋大杯冰紅茶」，都只要優惠價每組89元。元旦1月1日至2月15日必搶MOS Order APP「安心取溫馨送」大杯冰紅茶「買20送20」；另有「低碳植米薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊套餐」、「摩斯鱈魚堡＋摩斯雞塊套餐」、「黃金夯地瓜＋大杯冰紅茶」通通都是「買5送1」。▲「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」89元，飲料可更換成大杯冰紅茶。（圖／摩斯漢堡提供）▲「胡麻豚燒福堡＋大杯冰紅茶」89元。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）2024神準心理測驗！直覺選一張圖 測告別2023「跨年該掃除什麼」元旦4大咖啡「買一送一」優惠一次整理！星巴克開工也買一送一跨年星巴克買一送一！CoCo、迷客夏等12大手搖飲料也「買一送一」跨年7大速食買一送一！麥當勞雞塊買10送10 肯德基送蛋撻一次看