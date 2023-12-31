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跨年7大速食買一送一！麥當勞雞塊買10送10　肯德基送蛋撻一次看

▲跨年7大速食「買一送一」一次整理！麥當勞雞塊「買10送10」！漢堡王、必勝客都「買一送一」；肯德基消費滿額送蛋撻；摩斯漢堡冰紅茶「買20送20」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲跨年7大速食「買一送一」一次整理！麥當勞雞塊「買10送10」！漢堡王、必勝客都「買一送一」；肯德基消費滿額送蛋撻；摩斯漢堡冰紅茶「買20送20」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

跨年7大速食「買一送一」一次整理！麥當勞歡樂送5款「買一送一」，必吃雞塊「買10送10」！漢堡王冬季優惠券12款「買一送一」，跨年加碼玉米濃湯也「買一送一」；肯德基消費滿額送蛋撻；必勝客3個大披薩888元！炙烤大蝦嫩牛大披薩「買一送一」；摩斯漢堡冰紅茶「買20送20」必囤貨。記得鎖定跨年速食預訂攻略，最後外送時刻一次整理！

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📌麥當勞：麥克雞塊「買10送10」！歡樂送5款「買一送一」
麥當勞歡樂送12月20日至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。

提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。

▲炸蝦天婦羅搭配四盎司安格斯牛肉、或招牌整塊辣味雞腿排，通通夾入香軟布里歐麵包。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞歡樂送5款「買一送一」！麥克雞塊「買10送10」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王冬季優惠券12款「買一送一」！爽吃4款99元套餐
漢堡王冬季優惠券，即日起至2024年2月15日超狂12款「買一送一」，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款都是「買一送一」，爽吃到2024年。

漢堡王「松山限定」優惠活動，即日起至12月31日，憑「麥當勞甜心卡」至松山漢堡王臨櫃點餐，可享「買A送B」，買6塊雞塊或大薯，都直接送上小杯飲料，有可樂(中)、冰檸檬風味紅茶(中)、激浪(中)、冰綠茶(中)4款可選。更加碼憑活動圖片至漢堡王松山店，臨櫃點華堡套餐，無論原味或辣味，都能「免費升級雙層華堡」！提醒大家，優惠活動適用於門市臨櫃點餐、門市國王手機點、自助點餐機、官網外帶；恕不適用官網外送、外送平台；活動不得折抵或兌換現金。

跨年臨櫃福利加碼，小杯玉米濃湯也「買一送一」！12月31日前小杯玉米湯臨櫃福利買一杯送一杯，暖心陪過跨年。提醒大家，購買前可先上官方粉專查詢有販售的特定門市。

▲11月23日感恩節漢堡王連續10天請吃雞！吃貨週年慶優惠券爽吃12款「買一送一」；買2套華堡套餐免費送椒麻烤雞堡。21 Plus世紀風味館也有香草烤雞天天79折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王冬季優惠券12款「買一送一」，跨年加碼玉米濃湯「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基：楓糖香蒜脆雞同樂餐優惠！消費滿額送「原味蛋撻禮盒」
肯德基即日起至2024年1月1日，年末推出「楓糖香蒜脆雞同樂餐」，爽吃「楓糖香蒜脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋中薯 x 1＋QQ球 x 1＋原味蛋撻禮盒 x 1」只要650元，約2～4人歡聚剛剛好，而且外送滿350元就能免運送到家

提醒大家，前一天網路訂餐預購滿800元，送「原味蛋撻禮盒兌換券」；滿1600元加碼再送「原味蛋撻」一盒。

▲「咔啦脆雞Q蝦堡」一推出就銷量不錯，火速回歸再開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基跨年團聚吃「楓糖香蒜脆雞同樂餐」優惠！消費滿額送「原味蛋撻禮盒」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客：3個大披薩888元！炙烤大蝦嫩牛大披薩「買一送一」
必勝客PK APP年終超值優惠，即日起至2024年1月8日前，3個大比薩只要888元！雖然有限定活動口味，但連年末限定「炙烤大蝦嫩牛比薩」也能選購。全台僅150間店販售的限量「炫Food盒」，平均每家店只有30盒，「大披薩＋4款副食點心」每盒799元，PK APP限定外帶販售。

年末奢華口味「炙烤大蝦嫩牛比薩」特別選用厚切牛排、炙烤大蝦等頂級食材，還能加價升級為「松露起司龍捲風餅皮」豪華又氣派，即日起至售完為止，全台門市外帶「買大送大」、外送買大送小880元，小比薩只要620元；大比薩升級只要加價135元、小比薩加價105元，即可升級「松露起司龍捲風餅皮」/「帕瑪森起司龍捲風餅皮」。

▲必勝客聖誕「炫Food盒」799元，限量4500份即起開搶。（圖／必勝客提供）
▲必勝客聖誕「炫Food盒」799元，炙烤大蝦嫩牛大披薩「買一送一」 。（圖／必勝客提供）
📌達美樂：「重磅牛排海陸四喜披薩」外帶半價！
達美樂為年終派對聚會推出「重磅牛排海陸四喜披薩」，放有豪華重磅牛排＋巨無霸大蝦＋厚切火烤牛肉，外帶半價449元、外送也半價499元。

▲達美樂「重磅牛排海陸四喜披薩」外帶半價！（圖／翻攝自達美樂FB）
▲達美樂「重磅牛排海陸四喜披薩」外帶半價！（圖／翻攝自達美樂FB）
📌頂呱呱開賣「麻油雞呱呱包」下殺79折
頂呱呱嚴選正宗北港胡麻油，採用傳統手工榨油技藝，保留麻油天然香氣，搭配鮮香菇、鮮嫩雞腿肉、軟Q糯米飯及獨門調配香料拌炒，製作「麻油雞呱呱包」、再現炸出黃金酥脆美味！

搶攻今年冬令進補市場，即日起推出三款限定組合套餐，單人「麻油雞獨享餐」吃得到麻油雞呱呱包＋原味雞腿＋地瓜薯條＋可樂系列飲品，特價179元（原價204元）打87折優惠；「麻油雞雙人餐」爽吃麻油雞呱呱包＋原味雞腿＋辣味炸雞＋地瓜薯條＋35元可樂系列飲品，特價299元（原價377元）超值優惠下殺79折。

方便多人歡聚想用的「麻油雞派對組合餐」，則有麻油雞呱呱包＋原味雞腿＋原味炸雞＋地瓜薯條＋甜甜包＋可口可樂1.25L，特價499元（原價630元）同樣祭出79折回饋。購買套餐還可超值加購暖心TKK湯品，於頂呱呱門市購買麻油雞系列套餐，可以銅板價69元（原價99元）加購TKK雞湯系列（竹笙/麻油米血）兩種口味二選一。

▲頂呱呱開賣「麻油雞呱呱包」方便冬至進補。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱開賣「麻油雞呱呱包」方便冬至進補。（圖／頂呱呱提供）
📌摩斯漢堡：冰紅茶「買20送20」！跨年加碼「大杯咖啡46杯2024元」
摩斯漢堡即日起至2024年1月1日，早餐「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡＋大杯冰紅茶」，都只要優惠價每組89元。元旦必搶MOS Order APP「安心取溫馨送」大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，2024年1月1日至2024年2月15日止；「低碳植米薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊套餐」、「摩斯鱈魚堡＋摩斯雞塊套餐」、「黃金夯地瓜＋大杯冰紅茶」通通都是「買5送1」。

加碼即日起至2024年1月14日，再推出「陪你倒薯餐」與「跨年單人餐」2大優惠迎接新年！爽吃V型薯條、方塊薯餅、夯地瓜等摩斯經典點心美味組合，「陪你倒薯餐」優惠價109元；而優惠價189元的「跨年單人餐」則有超級大麥海洋珍珠堡、方塊薯餅、摩斯雞塊、及大杯冰紅茶，主餐還可以更換為超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥燒肉珍珠堡、摩斯鱈魚堡、或摩斯炸蝦堡（四擇一）。

咖啡控必鎖定MOS Order APP「安心取溫馨送」獨家限量優惠，即日起至2024年1月14日，「安心取溫馨送」摩斯咖啡大杯46杯只要2024元，現省736元！還有大杯黃金地瓜冰奶茶或中杯黃金地瓜拿鐵2杯，優惠價120元。

▲摩斯漢堡力拚超商、星巴克優惠！繼大杯冰紅茶「買20送20」，跨年加碼摩斯咖啡大杯46杯2024元！漢堡王則是12月29日最後一天上班日，3款安格斯牛堡任選「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡力拚超商、星巴克優惠！繼大杯冰紅茶「買20送20」，跨年加碼摩斯咖啡大杯46杯2024元。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞等6大速食跨年預訂攻略！最後外送時刻、停售商品一次整理

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