跨年7大速食買一送一！麥當勞雞塊買10送10　肯德基送蛋撻一次看

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麥當勞歡樂送12月20日至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
📌漢堡王冬季優惠券12款「買一送一」！爽吃4款99元套餐
漢堡王冬季優惠券，即日起至2024年2月15日超狂12款「買一送一」，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款都是「買一送一」，爽吃到2024年。
漢堡王「松山限定」優惠活動，即日起至12月31日，憑「麥當勞甜心卡」至松山漢堡王臨櫃點餐，可享「買A送B」，買6塊雞塊或大薯，都直接送上小杯飲料，有可樂(中)、冰檸檬風味紅茶(中)、激浪(中)、冰綠茶(中)4款可選。更加碼憑活動圖片至漢堡王松山店，臨櫃點華堡套餐，無論原味或辣味，都能「免費升級雙層華堡」！提醒大家，優惠活動適用於門市臨櫃點餐、門市國王手機點、自助點餐機、官網外帶；恕不適用官網外送、外送平台；活動不得折抵或兌換現金。
跨年臨櫃福利加碼，小杯玉米濃湯也「買一送一」！12月31日前小杯玉米湯臨櫃福利買一杯送一杯，暖心陪過跨年。提醒大家，購買前可先上官方粉專查詢有販售的特定門市。
📌肯德基：楓糖香蒜脆雞同樂餐優惠！消費滿額送「原味蛋撻禮盒」
肯德基即日起至2024年1月1日，年末推出「楓糖香蒜脆雞同樂餐」，爽吃「楓糖香蒜脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋中薯 x 1＋QQ球 x 1＋原味蛋撻禮盒 x 1」只要650元，約2～4人歡聚剛剛好，而且外送滿350元就能免運送到家
提醒大家，前一天網路訂餐預購滿800元，送「原味蛋撻禮盒兌換券」；滿1600元加碼再送「原味蛋撻」一盒。
📌必勝客：3個大披薩888元！炙烤大蝦嫩牛大披薩「買一送一」
必勝客PK APP年終超值優惠，即日起至2024年1月8日前，3個大比薩只要888元！雖然有限定活動口味，但連年末限定「炙烤大蝦嫩牛比薩」也能選購。全台僅150間店販售的限量「炫Food盒」，平均每家店只有30盒，「大披薩＋4款副食點心」每盒799元，PK APP限定外帶販售。
年末奢華口味「炙烤大蝦嫩牛比薩」特別選用厚切牛排、炙烤大蝦等頂級食材，還能加價升級為「松露起司龍捲風餅皮」豪華又氣派，即日起至售完為止，全台門市外帶「買大送大」、外送買大送小880元，小比薩只要620元；大比薩升級只要加價135元、小比薩加價105元，即可升級「松露起司龍捲風餅皮」/「帕瑪森起司龍捲風餅皮」。
📌達美樂：「重磅牛排海陸四喜披薩」外帶半價！
達美樂為年終派對聚會推出「重磅牛排海陸四喜披薩」，放有豪華重磅牛排＋巨無霸大蝦＋厚切火烤牛肉，外帶半價449元、外送也半價499元。
📌頂呱呱開賣「麻油雞呱呱包」下殺79折
頂呱呱嚴選正宗北港胡麻油，採用傳統手工榨油技藝，保留麻油天然香氣，搭配鮮香菇、鮮嫩雞腿肉、軟Q糯米飯及獨門調配香料拌炒，製作「麻油雞呱呱包」、再現炸出黃金酥脆美味！
搶攻今年冬令進補市場，即日起推出三款限定組合套餐，單人「麻油雞獨享餐」吃得到麻油雞呱呱包＋原味雞腿＋地瓜薯條＋可樂系列飲品，特價179元（原價204元）打87折優惠；「麻油雞雙人餐」爽吃麻油雞呱呱包＋原味雞腿＋辣味炸雞＋地瓜薯條＋35元可樂系列飲品，特價299元（原價377元）超值優惠下殺79折。
方便多人歡聚想用的「麻油雞派對組合餐」，則有麻油雞呱呱包＋原味雞腿＋原味炸雞＋地瓜薯條＋甜甜包＋可口可樂1.25L，特價499元（原價630元）同樣祭出79折回饋。購買套餐還可超值加購暖心TKK湯品，於頂呱呱門市購買麻油雞系列套餐，可以銅板價69元（原價99元）加購TKK雞湯系列（竹笙/麻油米血）兩種口味二選一。
📌摩斯漢堡：冰紅茶「買20送20」！跨年加碼「大杯咖啡46杯2024元」
摩斯漢堡即日起至2024年1月1日，早餐「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡＋大杯冰紅茶」，都只要優惠價每組89元。元旦必搶MOS Order APP「安心取溫馨送」大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，2024年1月1日至2024年2月15日止；「低碳植米薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊套餐」、「摩斯鱈魚堡＋摩斯雞塊套餐」、「黃金夯地瓜＋大杯冰紅茶」通通都是「買5送1」。
加碼即日起至202
咖啡控必鎖定MOS Order APP「安心取溫馨送」獨家限量優惠，即日起至