必勝客跟肯德基拼了！「隱藏代碼」瘋傳　74元披薩爽吃：真的好飽

必勝客「買1送5」隱藏代碼！披薩買大送2小+烤雞　拿坡里炸雞25元

▲聖誕跨年靠街口支付隱藏優惠代碼「13792」爽吃必勝客「買1送5」，外帶或外送1個大披薩，送2個小披薩＋烤雞＋薯金幣＋可樂！拿坡里炸雞「買一送一」，一塊只要25元超便宜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲聖誕跨年靠街口支付隱藏優惠代碼「13792」爽吃必勝客「買1送5」，外帶或外送1個大披薩，送2個小披薩＋烤雞＋薯金幣＋可樂！拿坡里炸雞「買一送一」，一塊只要25元超便宜。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

年末派對聚餐不斷，掌握速食隱藏優惠代碼最划算！《NOWnews今日新聞》幫大家挖出密碼好康，街口支付特別為聖誕跨年時刻，準備必勝客「買1送5」大套餐，掌握「13792」可外帶或外送一個鬆厚大披薩，就送2個小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂，現省985元近千元！而拿坡里也祭出超狂炸雞「買一送一」優惠，換算下來一塊炸雞只要25元超便宜，倒數3天吃起來。

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📌必勝客隱藏優惠代碼「13792」！披薩買大送2小＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂
即日起2024年1月31日，至必勝客使用 「街口支付 」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），秀出隱藏優惠代碼「13792」就能享有外帶或外送1個鬆厚大披薩（限定690元起(含)以上口味），送2個鬆厚小披薩（限定410元(含)以下口味）＋1份薯金幣(小)＋2選1：（厚燒醬烤腿排烤腿排2塊或BBQ烤雞＋1.25L可樂1瓶或2杯玉米濃湯（2選1）。現省985元近千元有夠划算。

提醒大家，線上點餐請至必勝客官網，於左上角選單點選「優惠券兌換」中輸入活動代碼「13792」訂購；優惠不得同時併用。

▲街口支付必勝客隱藏優惠代碼「13792」！披薩買大送2小＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲街口支付必勝客隱藏優惠代碼「13792」！披薩買大送2小＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂。（圖／翻攝自街口支付FB）
📌拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」！一塊25元開吃
即日起拿坡里炸雞專賣店祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每桶內含6塊腿排＋2支雞腿，兩桶16塊炸雞只要399元（原價800元）；對比上一檔優惠，同樣花399元，這次可以多吃4塊炸雞！超值優惠必須要把握。不過雙12這檔促銷活動，因消費者反應熱烈、廠商備貨不及，將提前於12月20日結束，倒數3天吃起來。

▲拿坡里「隱藏優惠」！6塊炸雞桶下殺199元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里巨量炸雞優惠，8塊炸雞桶「買一送一」，換算下來一塊25元開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

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