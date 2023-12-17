12月速食優惠一次整理！麥當勞漢堡王買一送一　拿坡里炸雞買8送8

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麥當勞歡樂送即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用；登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，可享消費賺M Point累積點數，11月21日前再享 M Point 限時2倍送。
📌漢堡王冬季優惠券12款「買一送一」！爽吃4款99元套餐
漢堡王冬季優惠券，即日起至2024年2月15日超狂12款「買一送一」，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款都是「買一送一」，從雙12吃到聖誕節跨年。
99元划算個人超省餐裡，不只有「西部小華堡＋4塊雞塊＋中可」、「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」都只要99元；其中，「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋薯條＋中可」4樣餐點竟然也只要99元就能爽吃。
📌拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」！一公斤腿排桶也「買一送一」
雙12購物節殺紅眼！即日起至2024年1月3日，拿坡里炸雞專賣店祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每桶內含6塊腿排＋2支雞腿，兩桶16塊炸雞只要399元（原價800元）；對比上一檔優惠，同樣花399元，這次可以多吃4塊炸雞！同時間「胡椒雞翅買一送一」也特價120元，內含3隻翅小腿＋3隻2節翅，限量售完為止。
如今還有「隱藏優惠」被挖出！兩款特價美食雙雙「再降10元」。三商i美食卡會員限定，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，可用5點領取優惠券，只要花389元就能把2桶「8塊酷滋炸雞桶」帶回家（即日起至12月17日開放領券，兌換至12月22日），比常態優惠再省10元！同樣用5點領券，「胡椒雞翅」也再殺110元（即日起至12月10日開放領券，兌換至12月15日），一樣再省下10元。
如今再加碼拿坡里披薩・炸雞店也推出優惠，12月9日至12月17日，多達全台126家門市一起推出「一公斤腿排桶」，無論內用或外帶都有「買一送一」感恩優惠，兩桶「一公斤腿排桶」特價只要450元（原價900元）。還可享加購「酥脆鱈魚香絲」只要29元（原價89元）。
📌摩斯漢堡：聖誕優惠「套餐79元」起
摩斯漢堡「冬日暖心季」即日起至12月17日，開吃「低碳植米燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組99元；早餐「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組79元。2023年12月18日至2024年1月1