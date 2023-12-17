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12月速食優惠一次整理！麥當勞漢堡王買一送一　拿坡里炸雞買8送8

▲雙12購物節過後別傷心！一次整理12月速食優惠，爽吃麥當勞、漢堡王「買一送一」，拿坡里炸雞「買8送8」吃到明年！摩斯燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶99元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雙12購物節過後別傷心！一次整理12月速食優惠，爽吃麥當勞、漢堡王「買一送一」，拿坡里炸雞「買8送8」吃到明年！摩斯燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶99元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

雙12購物節過後別傷心！《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理12月速食優惠，爽吃麥當勞、漢堡王「買一送一」，拿坡里炸雞「買8送8」吃到明年！還有摩斯漢堡「冬日暖心季」最後一天，燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶99元好康別錯過。

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📌麥當勞歡樂送「5款買一送一」！雞塊買6送6
麥當勞歡樂送即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。

提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用；登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，可享消費賺M Point累積點數，11月21日前再享 M Point 限時2倍送。

▲台灣麥當勞今（21）日起正式調漲價格，套餐貴10元、薯條漲5～7元。掀起網友熱論能破解漲價的「神級點法」，除了靠「甜心卡」搭配「1+1銅板輕鬆點」、再善用「點點卡」，還有省錢必吃的隱藏版「30元漢堡」、得來速貴賓卡專屬優惠，都成為超夯話題。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞歡樂送「5款買一送一」！雞塊買6送6。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王冬季優惠券12款「買一送一」！爽吃4款99元套餐
漢堡王冬季優惠券，即日起至2024年2月15日超狂12款「買一送一」，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款都是「買一送一」，從雙12吃到聖誕節跨年。

99元划算個人超省餐裡，不只有「西部小華堡＋4塊雞塊＋中可」、「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」都只要99元；其中，「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋薯條＋中可」4樣餐點竟然也只要99元就能爽吃。

▲漢堡王最新「聖誕好禮遇」優惠券，12月5日至2月15日超狂12款「買一送一」爽吃73天。（圖／台灣漢堡王提供）
▲漢堡王最新「聖誕好禮遇」優惠券，12月5日至2月15日超狂12款「買一送一」爽吃73天。（圖／台灣漢堡王提供）
📌拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」！一公斤腿排桶也「買一送一」
雙12購物節殺紅眼！即日起至2024年1月3日，拿坡里炸雞專賣店祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每桶內含6塊腿排＋2支雞腿，兩桶16塊炸雞只要399元（原價800元）；對比上一檔優惠，同樣花399元，這次可以多吃4塊炸雞！同時間「胡椒雞翅買一送一」也特價120元，內含3隻翅小腿＋3隻2節翅，限量售完為止。

如今還有「隱藏優惠」被挖出！兩款特價美食雙雙「再降10元」。三商i美食卡會員限定，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，可用5點領取優惠券，只要花389元就能把2桶「8塊酷滋炸雞桶」帶回家（即日起至12月17日開放領券，兌換至12月22日），比常態優惠再省10元！同樣用5點領券，「胡椒雞翅」也再殺110元（即日起至12月10日開放領券，兌換至12月15日），一樣再省下10元。

如今再加碼拿坡里披薩・炸雞店也推出優惠，12月9日至12月17日，多達全台126家門市一起推出「一公斤腿排桶」，無論內用或外帶都有「買一送一」感恩優惠，兩桶「一公斤腿排桶」特價只要450元（原價900元）。還可享加購「酥脆鱈魚香絲」只要29元（原價89元）。

▲拿坡里隱藏優惠被挖出！「6塊炸雞桶」199元、2桶389元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」！一公斤腿排桶也「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌摩斯漢堡：聖誕優惠「套餐79元」起
摩斯漢堡「冬日暖心季」即日起至12月17日，開吃「低碳植米燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組99元；早餐「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組79元。2023年12月18日至2024年1月1日，早餐「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」優惠價每組89元；即日起至2024年1月1日，多人分享餐「低碳植米海洋珍珠堡＋低碳植米燒肉珍珠堡＋方塊薯餅＋摩斯雞塊＋2杯大杯冰紅茶」優惠價每套299元等超值優惠。

▲摩斯漢堡教師節9折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡聖誕優惠「套餐79元」起。（圖／記者蕭涵云攝）

雙12買一送一！麥當勞、肯德基、必勝客、拿坡里、漢堡王一次整理

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