平價鐵板燒別只吃大埔！「中部神店」被封小夏慕尼　老饕改吃這間

麥當勞等6大速食跨年預訂攻略！最後外送時刻、停售商品一次整理

▲2024跨年夜在家追演唱會、跨年煙火轉播，一次整理麥當勞、肯德基、必勝客、漢堡王、拿坡里、達美樂共6大速食預定攻略，包括最後外送時刻、停售商品一篇看懂。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024跨年夜在家追演唱會、跨年煙火轉播，一次整理麥當勞、肯德基、必勝客、漢堡王、拿坡里、達美樂共6大速食預定攻略，包括最後外送時刻、停售商品一篇看懂。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024跨年夜即將到來！懶得出門在家追演唱會、跨年煙火轉播，吃外送好方便。《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理麥當勞、肯德基、必勝客、漢堡王、拿坡里、達美樂共6大速食預定攻略，包括最後外送時刻、停售商品一篇看懂。

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📌麥當勞：跨年歡樂送「正常營運不間斷」　活動管制區域調整服務時間
24小時的麥當勞歡樂送太強了！今年再度「正常營運不間斷」，官方回覆「跨年期間維持正常營運，提供消費者便利的外送服務；惟少數餐廳因外送商圈為跨年活動管制區域，將視情況調整服務時間，敬請體諒。」

▲「咔啦脆雞Q蝦堡」一推出就銷量不錯，火速回歸再開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基跨年期間營業時間有調整。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基：最晚外送、外帶皆為22:30　跨年期間營業時間有調整
肯德基官網預訂快取（外帶）可取餐時間為早上07:20～22:30，外送送餐時間為早上11:00～22:30（送餐或取餐時間會因各餐廳營業時間而有不同）。

官網最新公告，「因應跨年期間2023/12/31-2024/1/1部分餐廳營業時間將有調整，建議前往餐廳前，可先致電查詢或使用官網預訂快取。」

▲3大披薩、炸雞優惠幫大家一次整理！必勝客「8款大披薩199元」剩2天，達美樂大披薩299元，拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客跨年期間，部分門市因交管提早結束外送，跨年晚會管制區內可能無法外送。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客：部分門市因交管提早結束外送　跨年晚會管制區內可能無法外送
必勝客跨年期間仍提供外送服務，僅部分門市因交通管制將提早結束外送服務。（除光復餐廳店會提早於16:00起關閉外送服務，其餘門市則維持正常外送，惟若外送地址位於跨年晚會管制區內，則可能因跨年晚會交通管制關係而無法外送）。

▲漢堡王8月16日華堡日「免費吃小華堡」！2組優惠代碼被挖出，加價20元還能直接換5吋大華堡。還有8款「買一送一」、4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」超划算。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王跨年讓各門市自行判斷外送關閉時間。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王：各門市自行判斷外送關閉時間
漢堡王礙於街邊門市與部分商場休息時間不一，今年同樣交由「各門市自行判斷外送關閉時間」，建議有想預訂外送的民眾，可提早查詢居家附近門市，先行詢問與預訂較為保險。

▲拿坡里感恩節超殺優惠！「6塊雙饗炸雞桶」211元、2桶12塊炸雞下殺399元，攜手三商巧福推出的「原汁牛肉麵披薩」上市也有199元好康可以吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里最晚外送20:30、外帶21:00，跨年區域視情況不外送。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里：最晚外送20:30、外帶21:00　跨年區域視情況不外送
拿坡里官方回覆，「訂購系統最晚可訂購外送時間為20:30，外帶為21:00，系統會視各門市當日接單狀況而訂。 各縣市跨年區域，如果有管制，門市會視情況不外送喔」。

▲達美樂最新「世界10大起司」四喜披薩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲達美樂跨年官網預訂至22:30！松信店、莊敬店則於16:00起暫停外送僅供外帶。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂：官網預訂至22:30！松信店、莊敬店則於16:00起暫停外送僅供外帶
《NOWnews今日新聞》記者至達美樂官網實測，目前能接受跨年夜預訂送餐至22:30；而系統已通知「松信店、莊敬店因跨年活動道路交通管制，12/31 16:00起暫停外送服務，歡迎至門市外帶」。

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