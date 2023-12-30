麥當勞等6大速食跨年預訂攻略！最後外送時刻、停售商品一次整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
24小時的麥當勞歡樂送太強了！今年再度「正常營運不間斷」，官方回覆「跨年期間維持正常營運，提供消費者便利的外送服務；惟少數餐廳因外送商圈為跨年活動管制區域，將視情況調整服務時間，敬請體諒。」
📌肯德基：最晚外送、外帶皆為22:30 跨年期間營業時間有調整
肯德基官網預訂快取（外帶）可取餐時間為早上07:20～22:30，外送送餐時間為早上11:00～22:30（送餐或取餐時間會因各餐廳營業時間而有不同）。
官網最新公告，「因應跨年期間2023/12/31-2024/1/1部分餐廳營業時間將有調整，建議前往餐廳前，可先致電查詢或使用官網預訂快取。」
📌必勝客：部分門市因交管提早結束外送 跨年晚會管制區內可能無法外送
必勝客跨年期間仍提供外送服務，僅部分門市因交通管制將提早結束外送服務。（除光復餐廳店會提早於16:00起關閉外送服務，其餘門市則維持正常外送，惟若外送地址位於跨年晚會管制區內，則可能因跨年晚會交通管制關係而無法外送）。
📌漢堡王：各門市自行判斷外送關閉時間
漢堡王礙於街邊門市與部分商場休息時間不一，今年同樣交由「各門市自行判斷外送關閉時間」，建議有想預訂外送的民眾，可提早查詢居家附近門市，先行詢問與預訂較為保險。
📌拿坡里：最晚外送20:30、外帶21:00 跨年區域視情況不外送
拿坡里官方回覆，「訂購系統最晚可訂購外送時間為20:30，外帶為21:00，系統會視各門市當日接單狀況而訂。 各縣市跨年區域，如果有管制，門市會視情況不外送喔」。
📌達美樂：官網預訂至22:30！松信店、莊敬店則於16:00起暫停外送僅供外帶
《NOWnews今日新聞》記者至達美樂官網實測，目前能接受跨年夜預訂送餐至22:30；而系統已通知「松信店、莊敬店因跨年活動道路交通管制，12/31 16:00起暫停外送服務，歡迎至門市外帶」。