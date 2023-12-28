2023十大搞怪速食！必勝客披薩掀「進擊的巨人」之亂　黑馬竟是它

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必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩掀起一波話題，這顆著實考驗店員「擺臉」手工藝的比薩，有著玉米筍鼻子、年糕額頭、蟹肉棒組成的肌肉紋理、搭配章魚塊牙齒，還沒開賣前就被員工偷偷抱怨「在開玩笑嗎」。
正式開賣後果然掀起民眾搶購，就為了一睹巨人臉孔有沒有「歪腰」？舉凡「巨人盛怒臉」、「被打爛的巨人」、「巨人亂牙齒」，都是大家關注的焦點。不少人認為「其實蠻好吃的」，「皮薄脆有嚼勁，吃起來微辣」，只是料就是滿滿的蟹肉棒，「簡單來說就是蟹肉棒＋澱粉大餐」。
📌愚人節沒在開玩笑！放空食材「零傷害披薩」真的有賣
就在大家以為4月1日愚人節了無新意，必勝客無預警開賣放空食材的「零傷害比薩」！只見盒子一打開只有「單圈芝心圈圈」，還自嘲不怕對不起義大利人，「保證没人因為本產品氣、氣、氣！死！只有香濃起起～起～司。」
本以為就是愚人話題的圖片而已，沒想到粉絲發現「真的可以買欸」，而且選用頂級莫札瑞拉起司打造的濃郁芝心，一口咬下還「很會牽絲～」，被狂讚「笑死 好食用」，認真有賣、沒騙大家。
📌台味小吃「香菜大腸蚵仔麵線」！眾人聞之色變「有香菜」
必勝客真的不放過國民小吃和香菜！繼「臭豆腐」、「鹹酥雞」、「珍珠奶茶」和「豬血糕」後，最新推出「香菜大腸蚵仔麵線比薩」！還原台味小吃排行榜名列前茅的「大腸蚵仔麵線」，選用台灣50年老店麵線，限定搭配Q軟、口感清爽的舊金山手工餅皮，放上鮮嫩肥美的在地蚵仔，並加入以八角、丁香等十幾種香料滷製的香Q大腸及濃郁起司；最重要的是加入「彰化在地新鮮香菜」，令大家聞之色變。
📌肯德基「7吋巨大蛋塔」！插蠟燭當生日蛋糕挖著吃
肯德基堪稱是「被炸雞耽誤的蛋塔店」，年度最搞怪就屬這顆「7吋巨大蛋塔」！首創甜點專賣店K-Dessert全新服務時，獨家限定的「7吋巨無霸蛋撻」，有如大顆烤布丁、又像生日蛋糕，讓不少粉絲開玩笑「要拿粗吸管來吸」。
而且肯德基還真的懂大家在想什麼，開賣同時打包小花造型點心盤、粉紅點心叉子及金色心型蠟燭等夢幻慶生組合，一刀切開爽脆163層手工酥脆撻殼還啪啦作響，看到滿滿濃郁的香滑奶蛋內餡，難怪一開賣就搶破頭、讓廣大消費者都搶出火氣。
📌萬聖節調皮搗蛋！「青蔥皮蛋蛋塔」意外好評
想不到肯德基「黑皮整隻雞」、「海苔肉鬆脆雞」、「愛情醬淋可可脆雞」通通不夠看，年末萬聖節調皮搗蛋推出「青蔥皮蛋蛋撻」，顛覆過去甜點口味，讓甜蜜香草卡士達搭配傳統Q彈綿密的皮蛋，還撒上青蔥，超狂鹹甜衝擊！乍聽很衝擊，還被網友挖苦「跟必勝客學壞了」。
沒想到各方消費者抱著踢館心情的試吃後，竟意外受到不少護航，圈粉眾多！連鐵粉也不甘心認證是「冷掉也好吃」的口味。連網紅都拍片羞認「比想像中好吃」、「有趣的口味」；還有人讚聲肯德基「這個口味的開發人員真的是天才」、「真的好吃！真不愧是蛋塔店」。
📌酸菜是本體！拿坡里三商巧福「原汁牛肉麵披薩」
拿坡里適逢三商巧福40週年，合體開賣「原汁牛肉麵披薩」！在原汁牛肉麵湯頭基底的披薩上，拿出饕客最愛的「靈魂酸菜」打造本體，放入的牛肉塊、滷蛋都超入味，再加入Q彈麵條及不少蔥花。
被台灣人吃成死忠記憶的味道，變成披薩還直接幫加蛋，自然是蠻受歡迎與討喜；硬要說的話，大概只差沒能在冬天喝到熱呼呼的牛肉湯。
📌必勝客呷霸王「紅糟肉圓披薩」！又見香菜大魔王
必勝客台味沒有極限，開賣「呷霸王紅糟肉圓比薩」，結合微微酒香的屏東紅糟醬豬肉、雲林產鮮竹筍等在地食材的肉圓，以豬油及香油煸出蝦米鮮味及香菇香，最後還拌入油蔥酥提味，打造成「呷霸王紅糟肉圓比薩」，而且一次放滿9顆飽滿肉圓，還搭配堪稱大魔王的彰化小農「香菜」，這顆以古早味肉圓米醬交融濃郁起司的口味，再度震驚眾人。
📌萬聖節搞怪有理！「幽靈腸粉鳳爪披薩」
繼去年推出「眼球比薩」，必勝客今年萬聖節再度超越自己，推出萬聖節限定口味「幽靈腸粉鳳爪比薩」！以薄脆餅皮為基底，抹上秘製黑醬料，再把Q彈叉燒腸粉變成白色幽靈，而超台的煙燻鳳爪去骨後，成為一隻隻鬼手。
據試吃的民眾說，幽靈腸粉還真的有笑有哭，鳳爪好吃、口感頗Q、 腸粉內餡偏甜，整體算是重口味，結論意外好吃。
📌農曆鬼月！達美樂推「三牲四喜披薩」拜拜
中元普渡拜拜靠達美樂「三牲四喜披薩」澎湃套餐，一次包辦雞豬魚，達美樂不讓必勝客專美於前，選在農曆鬼月，應景推出中元普渡套餐，可直接上桌拜拜的「三牲四喜披薩」，放有BBQ燻雞、美式起司香腸、鱈魚星星沙拉綜合蔬食4種口味，一次包辦雞豬魚！
📌黑馬漢堡王！中元普渡「三牲漢堡」搭配「三炷香」百無禁忌
漢堡王簡直是「2023十大搞怪速食」黑馬！今年鬼月遇上中元普渡禁忌掰，幫民眾省心進貢五臟廟，獵奇推出「三牲漢堡」，澎湃在漢堡裡夾入酥炸豬排、酥香脆雞排、阿拉斯加鱈魚排，一次包辦「豬雞魚」三酥，搭配清新酸甜法式芥末籽醬，並以起士香融三種肉排風味。
還嫌只有這樣不夠看，漢堡王竟還插上全新「三炷香」華嫩雞柳條，外酥內嫩的微椒Q彈肉感。只在中元普渡才期間限定販售的「三牲漢堡」搭配「三炷香」華嫩雞柳條，民眾拜拜靠這套一次傳便便，百無禁忌啦。