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肯德基「6炸雞＋4蛋撻＋4雞塊＋小薯」449元！拚必勝客「買1送5」

▲聖誕跨年爽吃速食隱藏優惠代碼！繼必勝客「買1送5」好康後，再幫大家挖出使用街口支付購買肯德基「6炸雞＋4蛋撻＋4雞塊＋小薯」只要449元，下殺66折特價！（圖／記者蕭涵云攝）
▲聖誕跨年爽吃速食隱藏優惠代碼！繼必勝客「買1送5」好康後，再幫大家挖出使用街口支付購買肯德基「6炸雞＋4蛋撻＋4雞塊＋小薯」只要449元，下殺66折特價！（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

聖誕跨年聚餐不用傷腦筋，速食隱藏優惠代碼吃起來划算又方便！《NOWnews今日新聞》繼必勝客「買1送5」好康後，再幫大家挖出使用街口支付購買肯德基「6炸雞＋4蛋撻＋4雞塊＋小薯」只要449元，隱藏優惠代碼輸入「13614」下殺66折神秘特價！

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📌肯德基隱藏優惠代碼「13614」！6炸雞＋4蛋撻＋4雞塊＋小薯
即日起至2024年1月31日，至肯德基使用 「街口支付 」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），秀出隱藏優惠代碼「13614」，外帶「3塊青花椒香麻脆雞(辣)＋3塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻＋4塊雞塊＋香酥脆薯」特價449元（原價685元），下殺66折，現省236元。

提醒大家，網購請至肯德基官網「優惠券專區」中輸入活動代碼「13614」訂購；或直接至門市點餐使用；炸雞部位恕不開放挑選；優惠不得同時併用；也不適用於外送。

▲記者實測肯德基隱藏優惠代碼「13614」，爽吃「6炸雞＋4蛋撻＋4雞塊＋小薯」只要449元。（圖／翻攝自肯德基官網）
▲記者實測肯德基隱藏優惠代碼「13614」，爽吃「6炸雞＋4蛋撻＋4雞塊＋小薯」只要449元。（圖／翻攝自肯德基官網）
📌必勝客隱藏優惠代碼「13792」！披薩買大送2小＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂
即日起至2024年1月31日，至必勝客使用 「街口支付 」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），秀出隱藏優惠代碼「13792」就能享有外帶或外送1個鬆厚大披薩（限定690元起(含)以上口味），送2個鬆厚小披薩（限定410元(含)以下口味）＋1份薯金幣(小)＋2選1：（厚燒醬烤腿排烤腿排2塊或BBQ烤雞＋1.25L可樂1瓶或2杯玉米濃湯（2選1）。現省985元近千元有夠划算。

提醒大家，線上點餐請至必勝客官網，於左上角選單點選「優惠券兌換」中輸入活動代碼「13792」訂購；優惠不得同時併用。

▲3大披薩、炸雞優惠幫大家一次整理！必勝客「8款大披薩199元」剩2天，達美樂大披薩299元，拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客隱藏優惠代碼「13792」！披薩買大送2小＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂。（圖／記者蕭涵云攝）

必勝客「買1送5」隱藏代碼！披薩買大送2小+烤雞　拿坡里炸雞25元

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