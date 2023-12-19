肯德基「6炸雞＋4蛋撻＋4雞塊＋小薯」449元！拚必勝客「買1送5」

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即日起至2024年1月31日，至肯德基使用 「街口支付 」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），秀出隱藏優惠代碼「13614」，外帶「3塊青花椒香麻脆雞(辣)＋3塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻＋4塊雞塊＋香酥脆薯」特價449元（原價685元），下殺66折，現省236元。
提醒大家，網購請至肯德基官網「優惠券專區」中輸入活動代碼「13614」訂購；或直接至門市點餐使用；炸雞部位恕不開放挑選；優惠不得同時併用；也不適用於外送。
📌必勝客隱藏優惠代碼「13792」！披薩買大送2小＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂
即日起至2024年1月31日，至必勝客使用 「街口支付 」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），秀出隱藏優惠代碼「13792」就能享有外帶或外送1個鬆厚大披薩（限定690元起(含)以上口味），送2個鬆厚小披薩（限定410元(含)以下口味）＋1份薯金幣(小)＋2選1：（厚燒醬烤腿排烤腿排2塊或BBQ烤雞＋1.25L可樂1瓶或2杯玉米濃湯（2選1）。現省985元近千元有夠划算。
提醒大家，線上點餐請至必勝客官網，於左上角選單點選「優惠券兌換」中輸入活動代碼「13792」訂購；優惠不得同時併用。