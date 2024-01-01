路跑／受了傷還是要跑！馮勝賢從鐵鞋到跑鞋 為自己也為人生而跑
你認識怎樣的馮勝賢？對很多人來說，他的身分是中職兄弟象三連霸傳奇球星，不少過去中職聯盟員工認為他是秘書長，有些球迷認為他是很有親和力的球員，而他也是很多企業、廠商，甚至是大家的好友，「老邦」馮勝賢，談到近期他對馬拉松的熱愛，以及準備，還有未來將參與的超級馬拉松，即便他近期因為舊傷復發，還在休養，但他期待「滿血回歸」，再度創下紀錄，受了傷也要跑。
記者吳政紘/綜合報導
馮勝賢在球員時期就以「鐵人」著稱，即便他是早產兒，從小必須要穿著鐵鞋，才能夠順利走路，但他並未放棄自己，反而在棒球路中，找到自己的人生路。為自己，也為人生而跑。
提到近期的傷勢，馮勝賢說：「這是過去球員時期就有的傷，在我的足弓附近，上面有肌腱，以前有好了，但因為太過疲勞，再度復發。」
馮勝賢在上週為了要衝滿200公里，上週在高雄跑20公里受傷，但他連續3天跑了快60公里，對自己的身體雖然也很有自信，還是不小心受傷。
經過奧亞運國家代表隊隊醫，林頌凱醫師的診斷跟提出建議，給了他一些方式舒緩傷勢，林醫師也強調，希望他好好休養一週，避免傷勢再發。
馮勝賢對自我要求，在選手時代就很高，為了要在1月的「2024新竹縣尖石鄉鎮西堡王者之路~無畏超級馬拉松」中大展身手，他不得不休養，好好養傷，但他沒有放棄要訓練。
「等我的傷勢復原，我希望可以接下來訓練自己耐力，會研究砲山路，之後慢慢增加強度，往目標邁進。」他說。
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