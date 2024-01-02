半夜潛入住處！嘉義採茶工頭擄走女友囚禁 老爸大義滅親報警求救
嘉義一名劉姓採茶工頭，因不滿前女友提出分手，遂於去年6月間潛入對方住處，用電線勒住女友脖子使其腦部缺氧昏迷後，再開車載到汽車旅館及老家，所幸前女友驚醒後趁隙逃出，劉男父親見狀也立刻大義滅親報警求救，案經審理，嘉義地院日前依殺人未遂等罪，判處劉男8年4月徒刑，全案可上訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，劉男因懷疑女友另有新歡，去年6月3日傳送「都無所謂了，命一條而己，隨便了，你今天沒抱住我，我車上拿槍了」等訊息給對方，但卻都被不讀不回；同月11日凌晨0時許，劉男在盛怒之下帶著電線攀牆從2樓闖入女友住處，並持電線將其勒昏。
隨後劉男開車將女友載至汽車旅館，待到天亮後又把虛弱的女友帶回老家拘禁，所幸過程中女友終於找到機會跑到大馬路上，路過的劉父見狀也趕忙報警並協助就醫；雖審理期間劉男辯稱自己沒有殺害前女友的意思，只是想嚇嚇對方，但法院審理後認為，劉男半夜潛入他人住處，還趁其熟睡時出手攻擊，犯罪手段殘暴，因此依殺人未遂、剝奪行動自由、恐嚇危害安全等罪，應執行八年4月有期徒刑。
※【NOWnews 今日新聞
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