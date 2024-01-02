3成5上班族曾因公沒投票！13日總統大選當天出勤、加班費這樣給

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針對1月13日的總統與立委選舉，詢問勞工目前投票意願，25.7%表示，尚未確定投票與否；74.3%屬於確定會去投票，其中47.9%屬於「有明確人選」，26.4%屬於「尚未有明確人選」。
甚至有22.3%的上班族坦言，總統與立委選舉結果出爐後，其實會影響自己的「職場計畫」；17.7%企業指出，選舉結果會影響公司未來的招募規劃。
在可複選狀況下，若能向候選人當面反映，勞工對目前職場環境「最不滿意」的地方，主要依序為「薪資水準」（77.9%）、「員工福利」（52.4%）、「工時長短」（45.6%），以及「退休金制度」（39.4%）、「請休假制度」（32.1%）。
其他期盼補強的勞動政見面向，又還有「工作機會多寡」（31.3%）、「勞工保險」（30.4%）、「找到一份工作的速度」（26.9%），以及「學以致用的程度」（26.1%）、「工作安全」（25.1%）。
yes123求職網發言人楊宗斌提醒，在投票權益部分，每逢選舉投票日或公民投票日，具投票權勞工可依法放假1天；同時當天勞工若加班後，可按照其意願選加班費或補休。
勞動部表示，雇主若徵得勞工同意於投票日出勤工作，應不妨礙其投票，並加給當日出勤工資，計算方式有3種類型：
一、 原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。舉例：勞雇雙方約定當天出勤8小時，勞工外出投票的2小時給予正常薪資、返回工作的6小時，應給2倍薪資。
二、 原屬勞工的休息日：以加班規定發放工資。依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給的規定計算，工作時間在2小時以內者，其工資按平日每小時工資額另再加給1/3以上；2小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給2/3以上。
三、跨日班：投票前一天給予正常薪資、投票當天為薪資的2倍
至於媒體工作或批發零售業等，勞動部說，只要具投票權勞工的工時落在24小時之內，雇主都要加給工資，亦即「上班幾小時就要加倍相對的時數」。
勞動部提醒，若雇主未依法給假或給薪者，可處2萬元以上，最高100萬元的罰鍰，並應補給工資。
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