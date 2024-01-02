新竹關西今晨8.4度！明起北台灣又下雨 週末挑戰「大陸冷氣團」
今（2）日清晨，受到東北季風及輻射冷卻影響，各地天氣仍較涼，台灣本島平地最低溫落在新竹關西，僅攝氏8.4度，但白天起東北季風減弱，氣溫回升，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，明（3）日東北季再增強，北台灣、東半部轉雨降溫，週五（1月5日）東北季風稍減弱，但下週日（1月6日）可能又有大陸冷氣團來襲，民眾請特別留意。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署表示，今日台南以北、宜蘭花蓮低溫普遍攝氏12至14度，新竹、苗栗地區由於較空曠，輻射冷卻加持下，低溫僅攝氏8至11度，白天太陽上山後，冷空氣減弱、氣溫回升明顯，北部及東半部高溫攝氏21至23度，中南部可達攝氏24至25度。
賈新興說明，明日新的一波東北季風影響，導致桃園山區、新北東側、基隆及宜花有局部短暫雨，週四午後，中部山區有零星短暫雨，週五花東山區有零星短暫雨。
賈新興指出，週六天氣穩定，下週日受鋒面通過及「大陸冷氣團」影響，桃園及新北山區、基隆及宜蘭有零星短暫雨，實際降溫幅度有待觀察，下週一至下週二（1月8日至1月9日）午後中部山區轉多雲，下週三（1月10日）東北季風再增強，北海岸、基隆、新北東側、台北北側及宜花有零星短暫雨。